В Украине рост промпроизводства в ноябре составил 8,6%

В Украине рост промышленного производства в ноябре 2009 года, по сравнению с ноябрем 2008 года, составил 8,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-ноябре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 24%.

В ноябре против октября т.г. зафиксирован рост на уровне 1,9%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в ноябре т.г. против ноября 2008 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 22,9% (в ноябре к октябрю т.г. – спад 1,5%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 77,6% (к октябрю – спад 1,9%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 0,9% (к октябрю – спад 1,2%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в ноябре т.г., по сравнению с ноябрем-2008, составил 4,9% (по сравнению с октябрем 2009 г. – спад 4,3%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 8,8% (к октябрю – спад 13%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 12,5% (к октябрю – спад 1,1%), в том числе, в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 14,6% (к октябрю – спад 1,4%), в производстве кожи, изделий из нее – 3,2% (к октябрю – рост 0,2%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в ноябре т.г. против ноября-2008 составил 3,7% (к октябрю т.г. – спад 4,3%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 7,3% (к октябрю – спад 4,3%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован рост – 26,2% (к октябрю – рост 24%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 12,4% (к октябрю – рост 1,9%), в том числе в химическом производстве – 15,5% (к октябрю – рост 4,4%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 3,1% (к октябрю – спад 5,9%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – спад 18,7% (к октябрю – спад 16,3%).

В Госкомстате сообщили, что в ноябре т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с ноябрем 2008 года, рост производства составил 47,6% (к октябрю т.г. – спад 2,2%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 12,6% (к октябрю – спад 2,5%), в частности в производстве машин и оборудования – спад 6,4% (к октябрю – рост 9,3%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – спад 9,2% (к октябрю – спад 5,1%), в производстве транспортного оборудования – спад 19,9% (к октябрю – рост 7,7%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 8,9% (к октябрю – рост 9,8%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к предыдущему году до этого в последний раз фиксировался 10 лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) демонстрировали следующую динамику: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.