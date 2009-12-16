Производство легковых авто в Украине сократилось на 84%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре т.г. сократилось на 83,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 63,9 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, производство автобусов в Украине в январе-ноябре т.г. сократилось на 88,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 147 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 78,7% - до 2 404 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по данным Госкомстата, производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6%, по сравнению с 2007 годом, до 402 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2008 году увеличилось на 10,5%, по сравнению с 2007 годом, до 10 042 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ») и др.