Предприятия Украины показали отрицательный результат

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-октябре 2009 года составил «минус» 12 млрд. 556,2 млн. грн. против «плюс» 110 млрд. 773,7 млн. грн. за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-октябре т.г. прибыль получили 54,2% предприятий страны – они завершили период с финансовым результатом 85 млрд. 485,1 млн. грн.

С убытком январь-октябрь т.г. завершили 45,8% предприятий Украины, их финрезультат составил 98 млрд. 041,3 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период закончили с убытком 48,2% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 34 млрд. 783,1 млн. грн. Прибыль в январе-октябре т.г. получили 51,8% промпредприятий страны – они завершили период с финрезультатом 34 млрд. 302,6 млн. грн. Отрицательный финрезультат предприятий промышленности за январь-октябрь составил 480,5 млн. грн.

Справка УНИАН. Финансовый результат предприятий Украины по итогам 2008 года составил 8 млрд. 954,2 млн. грн. Прибыль по итогам прошлого года получили 62,8% предприятий страны, их финрезультат составил 193 млрд. 669,1 млн. грн. Убыток получили 37,2% предприятий, их финрезультат составил 184 млрд. 714,9 млн. грн.