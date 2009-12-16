Розничный товарооборот предприятий снизился

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-ноябре 2009 года уменьшился на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 207 млрд. 233 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам 11 месяцев т.г. зафиксировано во всех областях Украины. При этом наибольшее снижение отмечено в Донецкой области – на 27%, до 17 млрд. 963,5 млн. грн., Днепропетровской – на 25,8%, до 17 млрд. 892,5 млн. грн., Полтавской – на 25%, до 5 млрд. 468 млн. грн., Хмельницкой – на 24,6%, до 3 млрд. 925,2 млн. грн. и Луганской – на 24,2%, до 6 млрд. 400,3 млн. грн.

Справка УНИАН. В 2008 году объем розничного товарооборота предприятий Украины вырос на 17,9% по сравнению с 2007 годом – до 243 млрд. 898,4 млн. грн.

В январе-ноябре 2008 года рост объемов розничного товарооборота предприятий Украины по сравнению с аналогичным периодом 2007 года составил 20,5%.