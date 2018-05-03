Внешняя торговля: самые большие проблемы от самых главных партнеров…

Украинские политики и чиновники очень любят вести разговоры о зоне свободной торговли и едином экономическом пространстве. Но реалии жизни таковы, что Украине больше всего проблем создают именно самые близкие деловые партнеры…

Худшее от лучших...

Для начала о цифрах. Снижение дефицита внешнеторгового сальдо по итогам десяти месяцев 2009 года в 3,8 раза, по сравнению с прошлым годом, выглядит красиво, но не более… За январь-октябрь т.г. отрицательное внешнеэкономическое сальдо составило более 4,25 млрд. долл. Сумма очень большая, если учесть прогнозы, что в этом году благодаря девальвации гривни будет достигнут профицит во внешней торговле. На деле получилось совершенно не так, как хотелось.

Самым активным нашим деловым партнером, как не сложно догадаться, является Российская Федерация. По итогам десяти месяцев украинские компании продали в Россию товаров на сумму 6,59 млрд. долл., а северная соседка нам - на 9,61 млрд. долл. В результате, отрицательное сальдо - более 3 мрдр. долл. В целом, со странами СНГ у нас «минусовое» сальдо внешней торговли - более 4,57 млрд. долл. При чем ярким показателем является не только торговля с РФ, но и с Беларусью, Казахстаном и Узбекистаном. Причины вполне объяснимые, в этих странах наши предприятия закупают нефть и природный газ, который и формирует отрицательно сальдо. А вот отрицательное сальдо с Беларусью выглядит странно. Наши компании в этой стране активно закупают только продукты питания.

И еще один немаловажный фактор. Вопрос зависимости нашей страны от нефти и природного газа становится все острее. В структуре импорта за десять месяцев т.г. на долю энергетических материалов приходится почти 32%. На покупку нефти и «голубого топлива» было потрачено 8,5 млрд. долл. И это при том, что в нынешнем году объемы закупки были на 45% ниже, чем в прошлом, в частности природного газа - на 22%.

Торговля украинских компаний с Европой за десять месяцев текущего года продемонстрировала отрицательное сальдо в 4,9 млрд. долл. Во многом этот показатель сформировался за счет наших главных партнеров - Германии, Франции, Польши. Несмотря на все заявления и клятвы, украинскую продукцию явно не жалуют на европейских рынках, а от зависимости от импорта машин из Европы мы избавиться не можем.

Торговля с США для Украины также носит отрицательный характер. Общая сумма отрицательного сальдо внешнеэкономических операций за десять месяцев 2009 года составила 866 млн. долл. и это при обороте немногим более 1 млрд. долл.

Спасительным кругом для украинского экспорта остаются страны Азии и Африки. Торговля наших компаний с азиатскими странами по итогам десяти месяцев продемонстрировала положительное сальдо на сумму 4,66 млрд. долл., а с африканскими – на сумму более 1,6 млрд. долл.

Что касается Китая, то тут сохраняется отрицательное сальдо на уровне 911 млн. долл. С китайским бизнесом конкурировать сложно для многих стран и со временем эта проблема будет только усугубляться. Мировая экономика явно недооценивает опасность, которая исходит от КНР, страна, скорее всего, будет играть совершенно иную роль на мировом рынке после кризиса.

Несмотря на головокружительную девальвацию гривни, которая фактически привела к обнищанию населения, достичь каких-либо существенных успехов относительно роста экспортных поставок не удалось.

ГМК "помог" газ...

И еще о металлургии и энергетике. За январь-октябрь 2009 года за рубеж было продано металла на сумму около 10,4 млрд. долл., что составляет всего 41,3% объема продажи за этот период 2008 года. У нас сложилась патовая ситуация: главным экспортным товаром Украины является металл, его доля - 33%. При этом для его производства необходим экспорт энергоресурсов, который постоянно дорожает, а неэффективное энергосбережение делает себестоимость продукции очень высокой, в итоге продукция неконкурентоспособна. Получается, чем больше наши металлургические предприятия будут стараться наращивать объемы экспорта, тем больше будет расти энергетическая зависимость Украины. Теоретически, можно снизить энергопотребление при производстве металла, но для этого нужны миллиардные инвестиции для реконструкции предприятий. Но и эти вливания не решат «казус». Россия за счет демпинговых цен на энергоресурсы для своих металлургических предприятий будет всегда обыгрывать украинский ГМК на мировом рынке. Не говоря уже о Китае, с такой демпинговой политикой он будет еще в более выигрышной ситуации по завершении кризиса.

Продукты спасли...

Утешает ситуация с экспортом продуктов питания. По итогам десяти месяцев т.г. за рубеж было поставлено этой продукции (всех видов: от живого мяса до конфет) на сумму более 7,51 млрд. долл., что составляет около 23,7% всей экспортной выручки. Но даже при таких объемах достичь показателей 2008 года не удалось. Разница в выручке в среднем 15-25%. Но за этот успех нам необходимо, прежде всего, благодарить Азию и Африку, в меньшей степени Россию.

Нарастили мы данный экспорт и в Индию, Ливан, Саудовскую Аравию, Египет, Сирию. Для Украины сейчас сложилась уникальная ситуация, которая бывает раз в тысячу лет. Благодаря изменению климата, украинское сельское хозяйство вышло из зоны рискового земледелия, в то время как в других регионах мира уменьшились площади возделывания сельхозкультур. Продукты питания становятся в один ряд с таким важным товаром, как нефть и газ. Стоит задуматься… Но, к сожалению, политическая близорукость нашей власти не позволит в ближайшее время разрешить проблему свободной купли-продажи с/х земли, а без этого рынка солидно играть на мировом уровне не получится…

Наталия Щербатюк, аналитик ФК «Фактор» (для УНИАН)