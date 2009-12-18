Ющенко обеспокоен состоянием внешней торговли

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в своем письме премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО обращает внимание на необходимость активизации защиты украинских товаропроизводителей на внешних рынках.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Глава государства выражает обеспокоенность нынешним состоянием внешней торговли Украины, а также осложнением условий доступа на экспортные рынки для украинских товаропроизводителей, что в период мирового финансово-экономического кризиса негативно повлияло как на экономику Украины в целом, так и на финансово-хозяйственную деятельность отечественных предприятий в частности.

Так, по его данным, общий объем внешнеторгового оборота товарами Украины за 10 месяцев 2009 года сократился почти вдвое и составлял лишь 67,5 млрд. долл. по сравнению со 134,9 млрд. долл. аналогичного периода прошлого года. «Бесспорно, в таких условиях Правительство Украины должно активно принимать действенные меры для сохранения присутствия украинской продукции на основных традиционных рынках сбыта, однако имеющееся состояние дел свидетельствует о том, что на протяжении 10 месяцев 2009 года ситуация значительно ухудшилась», - констатирует Президент.

Экспорт украинских товаров по итогам 10 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился: в США – на 90,1% или на 1,6 млрд. долл.; в РФ – на 53,1% (на 7,5 млрд. долл.); ЕС – на 53,1% (на 8,4 млрд. долл.).

Глава государства убежден, что необходимо направить консолидированные усилия на решение всех проблемных вопросов, которые сдерживают торговлю прежде всего на указанных рынках.

В частности, по мнению В.ЮЩЕНКО, в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией необходимо активно применять механизмы двустороннего взаимодействия в рамках Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, последнее заседание которого состоялось 19 ноября 2009 года, и в ходе которого, по информации премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, была достигнута договоренность о расширении сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией в различных сферах экономики, в том числе – в части вопросов, касающихся недопущения принятия дополнительных ограничительных мер к украинской продукции на российском рынке.

Следовательно, особая обеспокоенность Президента Украины вызвана многочисленными обращениями украинских производителей трубной продукции по поводу угрозы вытеснения их с российского рынка из-за отсутствия договоренности между Министерством экономики Украины и Министерством экономического развития Российской Федерации о дальнейших перспективах экспортных поставок на российский рынок украинской трубной продукции, в частности нержавеющих труб.

По мнению главы государства, этот вопрос требует немедленного решения с учетом потребностей всех отечественных производителей трубной продукции, которые на протяжении последних лет имели стабильное присутствие на российском рынке.

В связи с чем Президент Украины обратился к премьер-министру Украины с требованием приложить максимальные усилия для скорейшего решения с российской стороной указанной проблемы в соответствии с договоренностями, зафиксированными в Протоколе пятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

Кроме этого, глава государства призывает правительство обратить внимание на вопрос реальной защиты интересов украинской химической отрасли, которая сейчас находится в трудном финансово-экономическом положении и теряет свои позиции на рынках, а также принять действенные меры для обеспечения расширения присутствия на перспективных рынках сбыта украинской продукции высокотехнологичных отраслей с высокой добавленной стоимостью.