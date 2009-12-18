Тимошенко и Путин обсудили торгово-экономические отношения
12:29, 18 декабря 2009Промышленность
0
Вчера состоялся телефонный разговор председателя Правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ.
«В ходе разговора обсуждались текущие моменты торгово-экономических отношений России и Украины», - говорится в сообщении.
Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, отметили в пресс-службе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter