Тимошенко и Путин обсудили торгово-экономические отношения

Вчера состоялся телефонный разговор председателя Правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ. «В ходе разговора обсуждались текущие моменты торгово-экономических отношений России и Украины», - говорится в сообщении. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, отметили в пресс-службе.

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