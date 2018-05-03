Украинские корветы: обороноспособность под прицелом судебных исков

Черноморский судостроительный завод, основным акционером которого является “Смарт-холдинг”, в начале декабря торжественно объявил о своей победе в конкурсе на строительство военного корабля класса «корвет» для Военно-Морского Флота Украины. Новость со всех сторон позитивная, так как появился шанс, что наши Военно-Морские Силы сохранят приемлемый уровень боеспособности. Тем не менее, есть и такие, кого победа ЧСЗ чрезвычайно расстроила, нетрудно догадаться, что это проигравшие в конкурсе предприятия. Теперь они готовятся оспаривать его результаты, что, к сожалению, считается нормальным явлением для нашей страны. Крайняя степень коррумпированности украинских госчиновников привела к тому, что практически любой государственный конкурс или тендер заканчивается судебными исками и обвинениями в ангажированности его организаторов. Но в данном случае у Минобороны как организатора конкурса по строительству корвета есть веские аргументы в защиту своей объективности. Одним из наиболее весомых можно считать согласие успешной бизнес-структуры в лице “Смарт-холдинга” оказать проекту финансовую поддержку в случае перебоев с госсредствами. Теперь, покупая консервированные огурцы “Верес”, вы можете сказать себе, что вносите лепту в укрепление обороноспособности украинского флота - этот бренд тоже принадлежит “Смарт-холдингу”.

Современное вооружение = время + деньги

Если без шуток, то понятно, что ни о какой благотворительности речь не идет. Никто не пытается представить “Смарт-холдинг” в виде некой альтруистической компании, которая только спит и видит, как бы повысить обороноспособность украинского флота. “Смарт”, конечно, рассчитывает на получение от государства всех причитающихся денег в счет оплаты строительства корветов. Но для Минобороны крайне важно, чтобы процесс строительства новых кораблей шел без перебоев, ведь традиционно разработка и производство вооружений и военной техники (ВВТ) в Украине финансируется от случая к случаю. Неритмичность выделения средств на реализацию оборонных проектов постоянно приводит к срыву сроков их выполнения. Обычно Минобороны удается выбить единовременное финансирование из госбюджета на пару месяцев работы того или иного оборонного завода или КБ. Как только деньги кончаются, все останавливается до следующего транша. Большая часть средств для финансирования производства ВВТ обычно закладывается в стабилизационном фонде госбюджета. Но всем прекрасно известно, что наполнение самого стабфонда из года в год остается одной из главных проблем Кабмина. Основной источник поступлений в стабфонд - приватизация и размещение гособлигаций на внутреннем рынке. И первое, и второе никак не гарантируют поступление хотя бы половины запланированных объемов. В результате, Минобороны остается констатировать, что утвержденные сроки по перевооружению армии и флота новыми ВВТ постоянно корректируются в сторону их увеличения. И все это на фоне морального и физического старения военной техники и вооружений нашей армии.

В случае с корветом та же история. Согласно программе создания кораблей класса «корвет», на Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ) до 2026 года их планируется построить 10. Первый - до конца 2012 года, второй - в 2014-ом, третий и четвертый, соответственно, в 2016-ом и 2017-ом годах. Таким образом, к 2017 году в составе ВМС Украины будет четыре корвета. В строительстве кораблей будут принимать участие около 30 отечественных предприятий. Основную часть вооружения будут поставлять французские компании DCNS, MBDA, Eurotorp. Государственный контракт с ЧСЗ Минобороны подписало 17 декабря.

Директор департамента разработок и закупки вооружений и военной техники Министерства обороны Украины Владимир Грек отметил, что программа строительства корветов прошла согласование со всеми ведомствами и сейчас находится на утверждении в Министерстве финансов. “Минфин - это наш главный оппонент в разработке всех программ перевооружения. Минобороны очень сложно работать с ведомством, особенно в вопросах планирования”, - сказал он. При этом В.Грек подчеркнул, что ранее строительство первого корвета планировалось завершить в 2011 году, однако к традиционным проблемам с госфинансированием добавился кризис и срок сдачи первого корабля был перенесен на 2012 год.

Более того, по данным Центра исследований армии, конверсии и разоружения, изначально планировалось, что первый украинский корвет будет спущен на воду в 2010 году, а к 2015 в составе украинских ВМС будет уже 4 корвета. Эти сроки были жестко привязаны к возрасту и техническому состоянию кораблей, состоящих сегодня на вооружении ВМС Украины. Как отмечают эксперты ЦИАКР, входящие в состав ВМСУ боевые корабли и катера практически все получены при разделе ЧФ СССР. Возраст большинства из них - свыше 20 лет. Почти все нуждаются в заводском ремонте или ремонте отдельных узлов, систем. По мнению экспертов, высока вероятность того, что уже в 2010 году в ВМС останется только три корабля, у которых не истечет срок технической эксплуатации.

Из этого следует, что, даже построив первые 4 корвета к 2015 году, Украина запаздывает. Перенос же сроков готовности первой партии кораблей на 2017 год грозит двухгодичным провалом в процессе перевооружения.

Правда, ранее В.Грек заявлял, что в нынешней ситуации Минобороны переходит к оценке кораблей в соответствии с их реальным техническим состоянием, а не установленными сроками службы. “Такой подход позволяет продлить сроки эксплуатации и избежать паузы в перевооружении флота”, - отметил он.

Понятно, что чиновник оборонного ведомства никогда не скажет, что флот страны на несколько лет может оказаться фактически безоружным. Нашему Минобороны можно только посочувствовать, все требуют от него обеспечения боеготовности армии и флота, тогда как денег в обрез хватает лишь на латание дыр, которое называется продлением сроков эксплуатации. Поэтому со строительством корветов нужно спешить.

Зачем корветы Украине?

Лучше всего на этот вопрос ответит профессионал. В ноябре этого года советник министра обороны Украины, экс-командующий ВМС Украины, вице-адмирал Владимир Безкоровайный в своем интервью изданию Минобороны «Флот Украины» отметил, что корабли, которыми сегодня располагают украинские ВМС - корабли прибрежной зоны, закрытого моря, и обладая ограниченной автономностью плавания они не могут выполнять задачи в далеком отрыве от баз. Решение строить корвет было принято исходя из того, что корветы являются многофункциональными кораблями, несут значительный спектр морского вооружения по борьбе с авиацией, подводными лодками и надводными кораблями.

«Поскольку корабли класса «корвет» относятся к кораблям с ограниченной мореходностью, было принято решение в рамках программы «корвет» повысить водоизмещение корабля для того, чтобы он мог выполнять задачи и в океанской зоне. В результате проект украинского корвета, принятый Минобороны 26 ноября 2009 года, вышел за рамки общепринятых негласных характеристик для кораблей типа «корвет», но это комбинированное решение не ограничено никакими документами, поэтому строящийся корабль можно считать корветом», - сказал эксперт.

Автономность плавания нового военного корабля, который будет действовать не только в операционной зоне Черного, но и Средиземного моря - 30 суток, водоизмещение - 2,5 тыс. тонн. Фактически, по общепринятым в мире меркам, корабль, проект которого утвердило МО Украины, является легким фрегатом. Характеристики украинского корвета позволяют ему вести патрулирование и за пределами Средиземного моря, в районе Африканского рога, у побережья Сомали, где в последние годы активизировались пираты.

Если обычно у кораблей класса «корвет» экипаж составляет около 70 человек, то на украинском корвете он, по данным разработчиков, будет около 100 человек. Вооружения для украинских корветов будут поставлять французские компании DCNS, MBDA, Eurotorp.

Естественный отбор

Подконтрольный российскому бизнесмену Вадиму Новинскому “Смарт-холдинг” имеет в Украине широкий круг бизнес-интересов. Компания владеет 25% акций крупнейшей горно-металлугической компании “Метинвест”. В то же время “Смарт-холдинг” собственник широко известной компании “Верес”, производящей консервированные овощи и соусы. Управляет также рядом предприятий и в других отраслях экономики. Что же касается судостроения, то кроме ЧСЗ “Смарт-холдингу” принадлежит «Херсонский судостроительный завод». Такая диверсификация активов позволяет говорить о высокой финансовой устойчивости холдинга, что лишний раз подтверждает правильность выбора ЧСЗ в качестве исполнителя Министерством обороны.

Предложения участников конкурса по строительству корветов оценивались по 19 критериям. Важнейшим из них было соответствие технологий и производственных мощностей, которыми располагает предприятие, предложенному разработчиками методу строительства кораблей. Специалисты Минобороны и сами проектанты корвета пришли к выводу, что ЧСЗ отвечает всем предъявляемым требованиям. Из всех участников конкурса только у ЧСЗ есть крытый эллинг, что очень важно в ходе монтажа на корвете сложного электронного оборудования, которое не в коем случае нельзя проводить на открытых площадках.

К тому же оптимизации расходов на реализацию проекта будет способствовать и тот факт, что ЧСЗ расположен в Николаеве, где так же находятся Казенное предприятие “Исследовательско-проектный центр кораблестроения”, проектировавшее корабль, и “Зоря”-“Машпроект”, которое будет изготавливать двигатели для корветов.

“Наличие в одном городе научно-исследовательских и производственных предприятий позволит только на транспортных расходах и командировках сэкономить около 1 миллиарда гривень», – отмечает В.Грек. Он также считает, что большое значение для проекта имеет местоположение Николаева. «Город находится в глубине территории Украины на достаточном расстоянии от государственных границ. Николаев имеет собственный выход в море и при этом стоит на реке, что благоприятно отразится на хранении кораблей. В пресной воде сохранность корпуса обеспечивается значительно дольше, чем в соленой морской воде», – добавил В.Грек.

Представитель МОУ уточнил, что в 2010 году на выполнение работ по строительству первого корабля из госбюджета будет выделено около 180-200 млн. грн. “На наш взгляд, этого достаточно на первом этапе. В ходе дальнейшей работы будет окончательно определена стоимость работ по строительству самого корабля и стоимость поставки вооружений. Фиксированная цена строительства одного корвета будет определяться через месяц после сдачи первого корабля”, - сказал В.Грек.

Сейчас, по его словам, прогнозированная цена первого корабля составляет около 250 млн. евро. “Первый серийный корабль должен будет стоить около 210 млн. евро., тогда как в Европе стоимость подобных кораблей составляет порядка 300 млн. евро”, - добавил представитель Минобороны.

Безусловно, вызывает настороженность заявление В.Грека относительно формирования цены корвета, которая будет известна только после завершения строительства первого корабля. Но, как утверждает глава департамента закупки вооружений МОУ, подобная практика принята и за рубежом. У нас нет повода не доверять специалисту, так что на сегодняшний день критиковать Минобороны, как минимум, рано. Но это взгляд, так сказать, со стороны, а у самих участников конкурса претензий к оборонному ведомству хоть отбавляй…

Кому и чем не угодил “Смарт-холдинг”

Руководство судостроительных заводов «Залив» (контролирует депутат ВР от БЮТ Константин Жеваго) и «Ленинская кузня» (контроль над предприятием уже не первый год приписывают нынешнему главе МИД Петру Порошенко) уже заявили о своем намерении оспаривать итоги конкурса по корвету. Кроме них и ЧСЗ в нем принимали участие «Судостроительный завод им. 61 коммунара» и ОАО «Вадан Ярд Океан».

Председатель набсовета «Залива» недоумевает, почему конкурсная комиссия отдала предпочтение именно ЧСЗ. «Непонятно, но создается впечатление, что чиновники, принявшие такое решение, на самом деле хотят не строить корветы, а поддержать откровенно слабое предприятие. Единственное, что не вызывает сомнений, - это лоббистские способности российского бизнесмена», - цитировала пресс-служба керченского «Залива» главу НС предприятия.

Не менее жесткую позицию занимает и топ-менеджмент «Ленкузни», который также считает результаты конкурса несправедливыми и планирует их опротестовать в суде.

Конкуренты ЧСЗ считают, что завод вообще не должен был быть допущенным к конкурсу, так как находится в состоянии банкротства. Ничего не скажешь, аргумент весомый. Хотя и не совсем корректный. Всем прекрасно известно, что банкротство ЧСЗ является откровенно искусственным и продиктовано желанием нескольких бизнес-групп, ранее владевших акциями завода, вернуть контроль над предприятием. В этом году ЧСЗ работал вполне стабильно и завершил 9 месяцев с позитивными финпоказателями – EBITDA ЧСЗ составила 7 млн. долл. В принципе, это немного, но в условиях спада, который наблюдается в судостроительной отрасли, вполне приемлемый показатель. Есть у предприятия гражданские заказы и на следующий год. Что же касается обвинений в лоббизме, то тут и говорить не о чем. И “Залив”, и “Ленкузня” имеют сегодня отнюдь не меньшие, чем у ЧСЗ возможности для воздействия на решения госчиновников. Проблема только в том, что эти возможности и у них сосредоточены в основном по линии правительства и там они их используют по полной программе. Однако, решение по корвету принималось в Минобороны, которое находится под контролем Президента. Так что в данном случае “обиженным” конкурсантам на особое сочувствие рассчитывать не стоит.

Есть и еще один “камень” в огороде “Смарта”. Противники ЧСЗ сетуют, что оборонный заказ ушел в руки российского олигарха. На это можно ответить, что сам проект корвета носит хотя и не выраженный, но все же антироссийский характер. Но отнюдь не потому, что постройка первых четырех корветов к 2017 году совпадает с истечением сроков пребывания ЧФ РФ на территории Украины. Напомним, Минобороны отказалось от оснащения корвета российским оружием, предпочтя французского производителя. МОУ даже усматривает в этом свой вклад в европейскую интеграцию нашей страны.

За что не выбрали

А теперь несколько слов о том, почему победителем конкурса не стал керченский “Залив” или “Ленкузня”. Что касается последней, то, по мнению специалистов, киевское предприятие изначально не входило в число фаворитов. Во-первых, строить морские военные корабли в Киеве это, согласитесь, несколько странно, даже с точки зрения дилетанта. Все-таки столица слишком далека от моря. Но самое главное то, что у “Ленкузни” полностью отсутствует опыт в такой работе.

Другое дело керченский судостроительный завод “Залив”. Как отметил В.Грек, это предприятие было единственным реальным соперником ЧСЗ. Как признал представитель Минобороны, собственники “Залива” тоже заявляли о том, что готовы оказать финансовую поддержку проекту в случае проблем с госфинансированием. “Даже завод им. 61 коммунара, который только в этом году получил 6 млн. грн. на поддержание ракетного крейсера “Украина” и до сих пор не отчитался за них, потому что на предприятии нет денег, заявил, что может финансировать строительство корвета в случае необходимости”, - сказал В.Грек и добавил: “Если же говорить о состоянии банкротства, в котором находится ЧСЗ, то в Украине ряд предприятий находится в состоянии технического банкротства. К примеру, завод им. Малышева давно в состоянии банкротства, но уже четвертый год исправно поставляет Минобороны ежегодно по батальону танков. В нашей стране банкротство не тот фактор, который стоит рассматривать как препятствие выполнению контрактов”.

В чем керченский “Залив” уступил николаевскому ЧСЗ, изложено выше. Стоит только добавить, что если желающие захотят ознакомиться с финансовым положением “Залива”, то они вряд ли найдут заметные расхождения с ситуацией на ЧСЗ.

Если смотреть на вещи реально, то финпоказатели предприятия - это одно, а финансовое положение его собственника - совсем другое. По этому критерию “Смарт-холдинг” вне всяких сомнений даст фору остальным участникам конкурса. Деньги у компании есть, вспомните хотя бы горнорудные активы “Смарта”, которые, несмотря на кризис, остаются вполне ликвидными и прибыльными. Сведущий человек возразит, но ведь у владельца “Залива” Константина Жеваго тоже есть Полтавский ГОК. Да есть, но на этом сходство со “Смартом” заканчивается. Между тем, пора остановиться. Текст и без того грозит превратиться в славословие по адресу “Смарт-холдинга”, а с продолжением “наездов” на его конкурентов и вообще станет выглядеть, как откровенная “заказуха”…

Купи маринованные огурцы – поддержи перевооружение флота

По большому счету, даже если бы победитель конкурса и не был на голову выше своих конкурентов в финансовом и техническом плане, разговоры о судебных исках все равно были бы неуместными. В кои-то веки появилась надежда на реализацию крупного проекта по перевооружению украинского флота и тут абсолютно недопустимо поставить его под угрозу срыва из-за разборок между финансово-промышленными группами. Все вышесказанное имело целью продемонстрировать, что, во-первых, корвет нужно строить как можно быстрее, а во-вторых, конкуренты ЧСЗ по конкурсу не справились бы с этой задачей лучше. Все «подковерные интриги» в ходе конкурса (о них мы можем только догадываться) не играют в данном случае никакой роли, важны только факты, а они в пользу ЧСЗ. И если кто-то из «обиженных» все же решится оспаривать «правду» в суде, то это будет прямым ударом по обороноспособности украинского флота. То же самое относится и к политикам, которые, исходя из личных симпатий, могут включиться в процесс.

Напоследок несколько слов о пищевых продуктах и других предметах широкого потребления, которые своей упаковкой апеллируют к футбольным болельщикам или определенной целевой аудитории. В любом супермаркете вы можете встретить продукцию компаний, которые позиционируют себя как спонсоры спортивных мероприятий или социальных проектов. Около года назад на кассе одного из магазинов мне на глаза попались стилизованные под автомобильное колесо освежители воздуха для салонов машин. На первый взгляд ничем не примечательное изделие, кроме одного – на упаковке помимо названия производителя и инструкции по использованию была надпись “Support our troops” (Поддержи наших солдат – англ.). Не ясно, каким неведомым ветром занесло к нам эти китайские освежители, предназначавшиеся для продажи в США и участвующие в общегосударственной американской акции. Но вот бы и нам перенять этот полезный опыт. Мне, к примеру, абсолютно фиолетово, какую футбольную команду спонсирует тот или иной производитель пива, зато совсем не безразлично, чем вооружена наша армия и флот. Появление в отечественном ОПК таких крупных и разнопрофильных компаний как “Смарт-холдинг” открывает широкие возможности для проведения акций, подобных американской. Что же касается огурцов, то я не в коем случае не призываю сметать с прилавков продукцию “Вереса” из чувства патриотизма. До тех пор, пока кто-нибудь официально не заявит о своей спонсорской поддержке украинских оборонных проектов или вооруженных сил в целом, всем желающим помочь нашим военным остается руководствоваться исключительно вкусовыми предпочтениями.

Петр Черных (УНИАН)