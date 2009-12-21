Fitch понизило рейтинг Interpipe Limited до уровня «RD»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило с уровня «CCC» до «RD» (ограниченный дефолт) долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») компании по производству труб и железнодорожных колес Interpipe Limited (Украина).

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Одновременно рейтинговое агентство понизило приоритетный необеспеченный рейтинг компании с уровня «CCC» до «C» и пересмотрело рейтинг возвратности активов с «RR4» на «RR6». Также Fitch понизило краткосрочный РДЭ компании с «C» до «D». Все рейтинги исключены их списка Rating Watch «негативный».

В сообщении указывается, что понижение рейтингов отражает неурегулированную ситуацию с неплатежами по некоторым банковским обязательствам компании Interpipe Limited и подтверждение компанией перекрестного дефолта по основным банковским кредитным линиям, а также еврооблигациям на 200 млн. долл.

Fitch предполагает наличие значительного риска того, что Interpipe Limited может допустить дефолт по платежам по другим долговым обязательствам, после того как истечет период отсрочек платежей по существующим договоренностям с банками. «Насколько известно Fitch, эти отсрочки будет необходимо продлить в начале января 2010 г.», - говорится в сообщении.

Рейтинговое агентство также считает, что переговоры Interpipe Limited с группой ее кредиторов могут быть сложными ввиду непростых отношений с кредиторами и сложности операционной и кредитной среды.

По данным Fitch, по состоянию на конец 3 квартала 2009 г. Interpipe Limited имела общий долг в размере 900 млн. долл., из которого 47% было обеспечено активами компании и будущими поступлениями от продаж.

Fitch обеспокоено состоянием ликвидности компании ввиду отрицательного свободного денежного потока, существенных обязательств инвестиционного характера по программе строительства электродуговой печи и потенциального ускорения кредиторами выплат по долгам Interpipe Limited. Рейтинг возвратности активов по приоритетным необеспеченным облигациям Interpipe Limited «RR6» указывает на низкие перспективы возвратности средств в случае дефолта компании.

Справка УНИАН. Interpipe Limited («Интерпайп Лимитед») – крупная международная компания. Годовой оборот в 2007 году составил 1,8 млрд. долл.

В 2007 году «Интерпайп» поставляла свою продукцию в 76 стран мира через сеть торговых офисов, расположенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке. Экспортные поставки компании в общем объеме продаж в 2007 г. составили 71%.

В 2007 году на предприятиях компании произведено 1 млн. 472 тыс. тонн трубной и колесной продукции.