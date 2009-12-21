Fitch: Сталелитейная отрасль СНГ стабилизируется в 2010 г.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает стабилизации сталелитейной отрасли СНГ в 2010 г. в связи с прогнозируемым медленным восстановлением объемов и стабилизацией цен на сталь.

Об этом говорится в сообщении Fitch со ссылкой на отчет «Прогноз по сталелитейным компаниям СНГ на 2010 г.: стабилизация показателей, перспективы остаются непростыми», переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, перспективы для российских сталелитейных компаний остаются непростыми ввиду существенного левереджа, низкой прибыльности зарубежных подразделений и сложностей с ликвидностью у некоторых эмитентов. «В Украине восстановление компаний сталелитейной отрасли, вероятно, займет больше времени, чем в России, с учетом существенного долга в иностранной валюте, ограниченной ликвидности у некоторых эмитентов и более высокого риска дефолтов», - отмечает Fitch.

«Инфраструктурные проекты, техническое обслуживание существующих и сооружение новых нефте- и газопроводов будут оставаться основными факторами роста внутреннего спроса на сталь, – говорит директор в аналитической группе Fitch по корпоративным эмитентам Сергей ГРИШУНИН. – В то же время внутренний спрос со стороны общего машиностроения и строительной отрасли может вырасти лишь на 2-4% с учетом сложных финансовых позиций соответствующих отраслей, а в рамках строительного сектора, в частности, - ввиду отсутствия новых проектов».

В целом в 2010 г. Fitch ожидает увеличения видимого спроса на сталь (т.е. скорректированного на торговые запасы) в СНГ на 7-9% на внутренних рынках и на 10-12% на ключевых экспортных рынках. По прогнозам, в 2010 г. цены на сталь стабилизируются на уровнях, достигнутых в 3-4 кварталах 2009 г., с возможным медленным ростом в летние месяцы в связи с сезонным спросом. Ожидается рост выручки у эмитентов в СНГ на 3-15%, а маржа EBITDAR у производителей прогнозируется в диапазоне 11-25%. Большинство сталелитейных компаний СНГ, рейтингуемых Fitch, имеют хеджирование на случай роста цен на факторы производства ввиду их самообеспеченности ключевым сырьем.

На 2010 г. Fitch отмечает пять ключевых тенденций, которые агентство будет отслеживать в отношении производителей стали в СНГ. Это скорость восстановления рынков конечных потребителей, удельный вес экспорта и продаж на внутреннем рынке, влияние инфляции затрат и обменных курсов на прибыль производителей, показатели зарубежных подразделений и темпы снижения левереджа.

Среди рейтингуемых Fitch сталелитейных компаний СНГ, у таких предприятий, как ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" («НЛМК», «BB+») и ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" («ММК», «ВВ»), скорее всего, сохранится «стабильный» прогноз по рейтингам. Рейтинги украинского производителя METINVEST B.V. («B-»/прогноз «негативный») сдерживаются суверенным рейтингом и страновым потолком Украины («B-»/«B-»/прогноз «негативный»). Кредитоспособность Evraz Group SA («B+»/Rating Watch «негативный»), "Северсталь" («B+»/Rating Watch «негативный») и Interpipe Limited («RD»), вероятно, останется под давлением в 2010 г.

Позиции ликвидности металлургических компаний СНГ, которых рейтингует Fitch, за исключением Evraz Group SA и Interpipe Limited, как ожидается, будут приемлемыми. Fitch обеспокоено тем, что, поскольку около 30% общего долга Evraz Group SA (8,5 млрд. долл.) имеет сроки погашения в течение 2010 г. при ожидаемом денежном потоке в размере 0,7-0,9 млрд. долл., ликвидность компании в большой степени зависит от ее способности пролонгировать долг с наступающими сроками и привлекать новое финансирование для выполнения своих долговых обязательств. Негативное влияние на ликвидность Interpipe Limited оказывают отрицательный свободный денежный поток, существенные обязательства инвестиционного характера в рамках программы капвложений и риск ускорения кредиторами выплат по долгам.