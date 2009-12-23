Литвин: металлургам нужен внутренний рынок сбыта

Кандидат на пост Президента, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что власть должна не ограничиваться принятием решений о поддержке металлургической отрасли, а заботиться о развитии внутреннего рынка и внутреннего производства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА, об этом он заявил сегодня во время посещения Запорожского металлургического комбината «Запорожсталь».

По словам В.ЛИТВИНА, в первую очередь, это касается строительства жилья, дорог, отрасли машиностроения.

«Металлурги требуют от власти: не нужно нам обещать льготы и преференции, позаботьтесь лишь о том, чтобы наша продукция была запрошенной. По подсчетам специалистов, весь металл, который выпускается в Украине, может найти применение в пределах страны. Тогда, кстати, не таким острым был бы вопрос возмещения НДС, нерешенность которого сдерживает развитие отечественных предприятий», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, ради того, чтобы металлургическая отрасль и в дальнейшем оставалась ведущим направлением развития украинской экономики, необходимо решить ряд проблем.

«Украинским предприятиям необходимо предоставить право самостоятельно заключать контракты на поставки энергоносителей, обеспечить стабильные и умеренные налоги на землю и защитить от недобросовестной конкуренции», - считает он.

При этом председатель Верховной Рады обратил внимание на то, что на отечественных металлургических комбинатах «очень много делается для того, чтобы уменьшить их зависимость от потребления импортных энергоносителей». По его словам, переход производителей металла на использование отечественного угля позволит почти на 50% уменьшить потребление газа, что будет способствовать уменьшению нагрузки на экологию.

В.ЛИТВИН также убежден, что «оборудование, которое не производится в Украине и ввозится в интересах модернизации производства, должно иметь льготную таможенную ставку». Он уверен, что в начале следующего года Верховная Рада примет законы, которые бы способствовали решению этой проблемы.