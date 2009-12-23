ВР внесла изменения в закон о признании должника банкротом

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон “О внесении изменений в Закон Украины „О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 378 народных депутатов из 428, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что дела о банкротстве горных предприятий (горнодобывающие предприятия, шахты, рудники, копи, карьеры, разрезы, обогатительные фабрики, шахто-угледобывающие предприятия), в уставных фондах которых доля государства составляет не меньше 25%, не возбуждаются со дня вступления в силу Закона „О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом” до 1 января 2013 года.

Ранее принятым решением этот срок предусматривался до 1 января 2010 года.