Солотвинский солерудник - катастрофа с землетрясением на перспективу...

На государственном уровне опять вспомнили о проклятом уже Богом и людьми месте - государственное предприятии «Солотвинский солерудник». Почему проклятом? А потому, что это стратегическое предприятие, которое когда-то играло мощную роль в экономике региона, давало государству соль, а еще лечило астматиков, даже с ближнего зарубежья, в настоящее время оказалось в катастрофической ситуации, выхода из которой, кажется, уже практически нет.

Начнем с событий нынешней осени. 23 ноября в Закарпатскую ОГА в порядке информирования Счетная палата направила письмо, в котором говорится о том, что «… непринятие Кабинетом министров Украины в течение последних 10 лет своевременных мер по обеспечению стабилизации работы ГП «Солотвинский солерудник» и неэффективное управление государственной собственностью повлекло тяжелые социально-экономические последствия в регионе, вызванные остановкой производственной деятельности предприятия». Собственно, в письме приводятся данные проведенного в этом году аудита эффективности использования госсредств, направленных на ликвидацию последствий затопления и консервирования шахт №8,9 Солотвинского солерудника Тячевского района Закарпатской области. Результаты исследования, мягко говоря, удручающие: соляные шахты – на грани катастрофы, а социально-экономические последствия для прилегающих территорий – непредсказуемые.

Если в деталях, то речь, собственно, о том, что предприятие сейчас не работает, добыча соли практически не осуществляется, вместо этого в две шахты по не установленным причинам прибывает вода. Во-первых, это угрожает затоплением подземных отделений Республиканской и Закарпатской областной аллергологических больниц (подобных в Украине нет); во-вторых, вода вымывает соляные залежи, в связи с чем под землей образуются полости. В конечном итоге они проваливаются, что угрожает жилым домам, объектам социальной инфраструктуры поселка, дорогам, электросетям, которые расположены рядом с предприятием.

Воду начали откачивать, на что направляются огромные средства, однако результата это практически никакого не дает. Необходимо научное исследование происходящих на солеруднике процессов, чтобы определить, как спасать солекопальню или как ее законсервировать без последствий для окружающей среды. Ясное дело, на все это нужны значительные финансовые ресурсы. С соответствующей просьбой закарпатские власти обращались к руководству государства уже не раз, однако безрезультатно. И это невзирая на то, что, согласно предварительным выводам специалистов, изучавшим ситуацию в Солотвине, если оставить сложившуюся ситуацию без должного внимания, это чревато техногенной катастрофой, причем не только в Закарпатье...

С землетрясением на перспективу

Землетрясение - не “страшилка”, а вердикт ученых, изучавших читуацию. Согласно выводам украинского Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, гидромеханики и маркшейдерского дела НАН Украины («О результатах научно-исследовательских работ и инженерно-геологических исследований на Солотвинском соллеруднике» от 25.02.2009), процесс провалообразования продолжается. Провалы в районе урочища «Черный мочар», шахт №7,8 увеличиватся по площади и глубине со скоростью 1-2 метра в неделю(!). Только в течение одного часа 6 марта этого года карстовая пустота в районе шахты №7 увеличилась в диаметре на 50-70 метров и продолжает интенсивно расти. Что страшнее всего – один из провалов ширится в сторону жилого массива, рассказывает первый заместитель начальника Главного управления АПК Закарпатской ОГА Степан Нодь. «С достижением критического уровня затопления шахты № 9 могут начаться непредсказуемые и непрогнозируемые разрушительные подземные процессы. Результатом однозначно будет возникновение других и расширение имеющихся карстовых провалов. Уже подсчитано, что в зоне опасных процессов окажутся 292 дома, где проживают 1253 жителя поселка Солотвино. В зону риска также попадают объекты инфраструктуры пгт Солотвино: две общеобразовательные школы, городская больница и поликлиника, Солотвинский водоканал, часть сети централизованного водоснабжения и водоотвода, линия электросетей, подстанция напряжением 100 кВ, часть подводящего газопровода высокого давления, отделение почтовой связи, участок автомобильной дороги государственного значения «Мукачево-Рогатын» и участки автомобильных дорог коммунальной собственности», - отметил он.

Специалисты отмечают, что отдельные меры по ликвидации следствий разрушения шахт на Солотвинском солеруднике, предпринятые на местном уровне, оказались ошибочными. Так, сегодня доказано, что рапа (концентрированная соленая вода), которую интенсивно откачивали в озеро из шахты №9, спускается обратно в шахтные выработки. А вода, как уже говорилось, вымывает соль. Это говорит о том, что ее нельзя было сливать в озера, потому что происходит обратный процесс. Фактически получается замкнутый круг.

Согласно тем же выводам специалистов, в результате неконтролируемого развития карстов в будущем существует высокая вероятность локального землетрясения техногенного происхождения, следствия которого ощутит на себе и Румыния. Все это может привести к масштабной катастрофе, предупреждают специалисты.

“Сегодня уже не идет речь о возобновлении работы Солотвинского солерудника, это уже практически невозможно. Специалисты доказали – если появилась вода, продолжаются процессы затопления, то добывать соль опасно. И никто этого делать не будет. В настоящее время речь идет о чрезвычайной ситуации на территории месторождения, о спасении уникальных больниц, населенного пункта, людей! Почему этого никто не хочет слышать?», - отмечает С.Нодь.

По его словам, летом проблема усугубляется в связи с тем, что лечиться в соленых водах озер, которые окружают месторождение, приезжают тысячи людей из разных областей Украины. Уже который год подряд - и сейчас также! - комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Тячевского района запрещает открывать курортный сезон на территории Солотвина, поскольку там в любой момент может произойти проседание земли, образуется пропасть, что в итоге не обойдется без человеческих жертв. Однако на предупреждения и запреты никто не реагирует...

Экологи – об экологии, медики – о больных…

Сложившаяся проблемная ситуация на месторождении многогранна. Один из важнейших ее аспектов – с закрытием рудника государство потеряет уникальную аллергологическую больницу, в которой в настоящее время лечатся тысячи украинцев и иностранцев. Специалисты говорят, что солотвинская соль лучше артемовской по лечебным свойствами. В аллергологических больницах Солотвина ежегодно оздоравливаются до 6,5 тыс. человек. Согласно статистике, порядка 2 млн. больных бронхиальной астмой еще только ждут своей очереди на лечение.

Как рассказал главный врач областной аллергологической больницы, кандидат медицинских наук Леон Данко , «на глубине 300 метров, в отработанных камерах Солотвинского солерудника шахты №8, расположено подземное отделение аллергологической больницы. Уникальный микроклимат – не меняющаяся на протяжении года температура 18,4— 20,2 °С, относительная влажность 34— 40%, атмосферное давление 764— 760 мм рт. ст., ионизированный воздух, который по содержанию бактериальной флоры отвечает условиям операционной, отсутствие аллергенов, вредных газов, в несколько раз сниженный радиационный фон, сведенное к минимуму влияние электромагнитных полей и большое количество ионов натрия создают чрезвычайно благоприятные условия для лечения различных заболеваний органов дыхания». Причем очереди на лечение здесь всегда огромные. Если же больница прекратит существование, шахта будет затоплена, 2 миллиона только украинцев потеряют навсегда свои шансы оздоровиться”.

Председатель Закарпатской областной организации Всеукраинской экологической лиги Василий Лобко убежден, что неконтролируемая ситуация с затоплением Солотвинского солерудника грозит, в первую очередь, загрязнением горизонтов подземных вод. «Имеется в виду засоление, люди просто лишатся питьевой воды», - подчеркнул В.Лобко. Еще одна сторона медали – рапа может попасть в протекающую в близи Тису. А это уже несет глобальную опасность – река является трансграничной. «Еще 5-10 лет такого безразличного отношения к солеруднику и все его проблемы “вылезут наружу”. Поверьте, тогда Чернобыль может оказаться пустяком», - добавляет В.Лобко.

Президент регионального молодежного экологического объединения «Экосфера» Оксана Станкевич считает, что «с исчезновением с лица земли Солотвинского солерудника навсегда будет потеряно уникальное геологическое образование. А натрий хлор именно в этом месте, согласно исследованиям, считался самым чистым на просторах бывшего Советского Союза. Это наилучшая соль в Европе, если не во всей Евразии».

Неужели МЧС против людей?

Парадоксальная ситуация, нонсенс в полном понимании этого слова! МЧС отлично проинформировано о сложившейся в Солотвине ситуации, признает ее чрезвычайной, вместе с тем заявляет, что это практически «не проблема» – это опасность локального местного уровня, которую местные власти способны решить собственными силами. И это говорят в ведомстве, кровный долг которого – предупреждение чрезвычайных ситуаций. Но обо всем этом подробнее.

В начале этого года экспертная комиссия МЧС Украины по определению классов и уровней чрезвычайных ситуаций присвоила «солотвинской проблеме» наивысший уровень опасности — государственный. Это должно было стать толчком к решению проблемы, к разработке соответствующих программ, выделению финансирования и т.д., однако… 6 марта ведомство обращается к правительству (в этот раз – к первому вице-премьер-министру Украины Александру Турчинову), чтобы информировать о проблеме. Между тем, в письме называет ситуацию «локальной, местной»... Возникает вопрос – МЧС противоречит само себе, либо же в ведомстве не хватает специалистов, ему недостает компетентности, политической воли назвать вещи своими именами?..

В то же время, разрушительные процессы на руднике продолжаются. По предварительным оценкам, только на ликвидацию провалов (свыше 2 миллионов кубометров) необходимо 180-200 млн. грн. Эта сумма рассчитана согласно п. 2 Постановления КМУ «Об утверждении порядка классификации чрезвычайной ситуации». Однако убытки, полученные в результате провалов, а также суммы, необходимые для ликвидации проблемы, значительно выше суммы, предусмотренной документом. Согласно протоколу, расчетная стоимость восстановительных работ достигает 350 млн. грн., и это исключительно на ликвидацию ситуации.

Дотационному Закарпатью с проблемой не справиться

Даже непосвященному человеку понятно, что, учитывая такие объемы финансовых расходов, Закарпатью собственными силами с проблемой не справиться. Это слишком большие средства для маленькой непромышленной области, тем более, дотационной. Для решения проблемы необходим комплексный подход, серьезное государственное финансирование. Но что именно?

Поскольку ГП «Солотвинский солерудник» принадлежит к категории стратегических предприятий, то для него невозможно найти соответствующего инвестора, который согласился бы вложить средства в ликвидацию чрезвычайной ситуации и возобновление его нормального функционирования. МинАП, учитывая все события вокруг рудника, не в состоянии найти выход и остается пассивным наблюдателем. И почему в нашем государстве все, как в старой поговорке - «пока гром не ударит, Иван не перекрестится»?

Спасение утопающего – дело рук самого утопающего?

О том, что государство бросило Солотвино с его проблемами на произвол судьбы, свидетельствует еще и тот факт, что направленную еще в прошлом году на утверждение проектную документацию на плановое консервирование шахты № 9 общей стоимостью 99 млн. грн. утвердили только в середине этого года, а поступили бумаги только два месяца назад. При этом из обещанных 35 миллионов перечислено только 8,6 млн., из которых меньше половины потрачено на погашение долгов по зарплате и оплату электроэнергии, а остальные опять «зависли» на казначейских счетах через постоянное усложнение этим учреждением условий получения денег.

«Кстати, на работы по консервирования предусмотрено 24 месяца. Поскольку в этом году ничего не делалось в связи с нехваткой средств, то, можно предположить, что все деньги поступят в следующем году. Но даже при таком условии выполнить все и освоить средства будет нереально, потому что в области просто нет необходимых строительных мощностей. То есть, средства не используем, их вернут в бюджет, и опять будут кричать на каждом углу о неэффективности использования финансов в Закарпатье и тому подобном», - отмечает С.Нодь.

Кто-то скажет, прочитав все это, - скучная циферия? Может, и так, но она только подтверждает, что центральные власти практически сознательно загнали градообразующее предприятие, которое имеет стратегическое значение для государства, в тупик. Настолько безысходный, что сейчас сами думают, как из этого выйти. А главное, что это только один пример “профессионального” труда “команды специалистов”...

Наталия Петервари (УНИАН)