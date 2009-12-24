Медведев ожидает рост ВВП России на 2,5-5% в 2010 году

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ ожидает роста ВВП России на 2,5-5% в 2010 году против падения в текущем году на 8,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент РФ сказал в прямом эфире программы "Итоги года с Дмитрием Медведевым".

«В этом году наша экономика, к сожалению, уменьшилась на 8,7, может быть, даже чуть больше процентов. То есть наш валовой внутренний продукт уменьшился на эту сумму», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«В следующем году, мы надеемся, будет прирост валового внутреннего продукта. В каких пределах? Пока сказать сложно, но по расчётам аналитиков, это где-то от 2,5 процентов. Может быть, при оптимистическом развитии событий, – до 5 процентов. Если это будет так, это будет прекрасный результат», - сказал он.

Он отметил, что выход из кризиса не будет быстрым.

Президент России отметил, что Россия «заплатили относительно небольшую цену за тот международный финансово-экономический кризис, который разразился на планете».

По его словам, главным успехом власти является то, что удалось сохранить социальную и финансовую стабильность в стране. «Ни одно социальное обязательство не прекращено», - подчеркнул он.

Также он отметил, что властям удалось запустить механизмы поддержки системообразующих предприятий.

В то же время, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что в РФ осталась прежняя экономическая система, основанная на сырьевом рынке, основанная на продаже нашего сырья, прежде всего энергоносителей.

«Конечно, эта задача за один год не решается, но это для нас явно обстоятельство, которое тормозит наше развитие сегодня. С одной стороны, мы получаем большие деньги от экспорта сырья, но, с другой стороны, мы понимаем: только за счёт сырья развивать экономику невозможно, тем более что провалы в ценах на сырьё очень быстро и очень больно отражаются на состоянии нашей экономики», - сказал он.

Также он сообщил, что не в полной мере удалось совладать с безработицей.