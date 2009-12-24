Предприятия Украины уменьшили объем реализации услуг

В январе-ноябре 2009 г. объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг Украины, составил 166,6 млрд. грн., что на 1% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В среднем одно предприятие реализовало услуг на сумму 3 млн. 285,2 тыс. грн. Значение этого показателя было наибольшим на предприятиях Киева, Севастополя и Одесской области (соответственно, 11 млн. 418,2 тыс. грн., 5 млн. 501,6 тыс. грн., 4 млн. 497,2 тыс. грн.), наименьшим – на предприятиях Хмельницкой области (1 млн. 218,4 тыс. грн.).

В ноябре т.г. объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 15,6 млрд. грн., что на 4% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

В ноябре в структуре объема реализованных услуг больше половины (56,9%) составляла услуги транспорта, почты и связи, больше четверти (27,2%) – услуги по проведению операций с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям. Объем услуг, реализованных предприятиями г. Киева, Одесской и Донецкой обл. составлял больше половины (54,8%) общего объема реализованных услуг.

В сферах торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования в ноябре 2009 г. предприятия реализовали услуги в рыночных ценах на 110,7 млн. грн., что на 15% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, населению – 36,4 млн. грн., на 13,5% меньше; в сфере деятельности гостиниц и ресторанов – на сумму 152 млн. грн., что на 31% меньше, по сравнению с ноябрем 2008 г., населению – 115,9 млн. грн., на 30% меньше; в сфере транспорта и связи – на сумму 9,739 млрд. грн., что на 2% больше, по сравнению с ноябрем прошлого года, населению – 2,56 млрд. грн., на 1% больше.