"Элит-Украина": за год продажи автозапчастей снизились на 30-35%

Объем продаж автозапчастей в Украине в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, в денежном эквиваленте сократился на 30-35%. Такие данные УНИАН сообщили в ООО "«Элит-Украина» со ссылкой на генерального директора компании Сергея КОБЫЛИНСКОГО.

По словам гендиректора, уменьшение продаж у официальных дистрибьюторов автомобильных комплектующих связано с общим снижением количества визитов на автосервис в 2009 году, изменением предпочтений автолюбителей в сторону более дешевых запасных частей - аналогов оригинальных, которые дешевле на 25-30%, значительным ростом "контрабандного" ввоза по сравнению с 2008 годом.

С.КОБЫЛИНСКИЙ также отметил, что большая часть автолюбителей, в связи с финансовыми трудностями, отложили ремонт или замену некоторых узлов автомобиля.

Что касается ценовой динамики, то в 2009 году стоимость импортных запчастей в гривневом эквиваленте выросла на 50 - 60%, цены на запчасти отечественных производителей увеличились на 20 - 30%.

По данным компании «Элит-Украина», емкость украинского рынка авто запчастей (расходы автолюбителей на запасные части, без автопокрышек) составляет в среднем от 700 до 800 млн. EUR в год, из них доля отечественных запчастей в денежном выражении - не более 20%.

Справка УНИАН. ООО "Элит - Украина" член ELIT Group (Rhiag Group). Профиль компании – импорт и дистрибуция запасных частей для легковых, грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и мотоциклов.

Первая компания группы была основана в Чехии в 1992 году. В течении 17 лет своей деятельности на чешском рынке ELIT CZ открыла 19 филиалов, через сеть которых автосервисы и дистрибуторы приобретают запчасти оригинального качества по доступной цене.

На данный момент, компании группы ELIT находятся еще в 4 странах ближнего зарубежья, таких, как Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния. C 2001 года ELIT Group является частью итальянской торговой группы Rhiag, с оборотом более 400 млн евро в год.

Свой первый филиал в Украине «Элит» открыла в 1994 году в Ужгороде. Сейчас сеть из состоит из 9 филиалов, которые расположены во всех крупных городах: Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Харькове, Черкассах, Львове, Ужгороде и Одессе.