Производители полимерной продукции объединились в Ассоциацию

Ассоциация «Совет представителей полимерной отрасли Украины» прошла соответствующую юридическую регистрацию и начала свою работу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации.

Как отметил президент Совета представителей полимерной отрасли Украины Андрей АНТОНОВ (на фото), «наконец-то в полимерной отрасли Украины появилось влиятельное «лобби», которое способно не только отстаивать интересы украинских производителей полимерной продукции, но и влиять на формирование позитивной деловой практики в данном сегменте рынка».

По его словам, создание такого коллективного органа как Ассоциация стало ответом на проблемы, стоящие перед отраслью. Среди первоочередных задач Ассоциации – формирование единых стандартов, борьба с проявлениями недобросовестной конкуренции, работа с неплательщиками, представление интересов отрасли в органах государственной власти.

Теперь каждый производитель полимерной продукции в Украине может рассчитывать на помощь Ассоциации в разрешении вопросов, связанных с его хозяйственной деятельностью по отраслевому принципу, заверил президент Совета представителей полимерной отрасли Украины.

А.АНТОНОВ отметил, что члены объединения смогут получать специализированную юридическую помощь, передавать хозяйственные споры на рассмотрение Третейского суда при Ассоциации, под ее эгидой привлекать инвестиции в свой бизнес, участвовать в работе специализированных комитетов, совместно формировать отраслевые правила и стандарты.

При этом А.АНТОНОВ пообещал более подробно рассказать о работе Ассоциации в рамках заседания «Полимерного клуба», которое состоится 3 февраля 2010 года в Киеве.