Тимошенко: КМУ вернет государству Херсонский комбайновый завод

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство планирует в судебном порядке вернуть государству Херсонский комбайновый завод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на итоговой пресс-конференции.

«Сегодня этот завод нужно возвращать государству и наводить там порядок. Мы сейчас обратились в суд, и хотим этот завод вернуть государству. То, что с этим заводом сделала Партия регионов, – это является примером того, как не нужно работать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства уточнила, что Херсонский комбайновый завод принадлежит депутату из фракции Партии регионов Александру ОЛИЙНЫКУ.

«Вот хороший хозяйственник. Мы с начала года, когда был кризис, трижды давали финансовый ресурс из Стабилизационного фонда для того, чтобы закупить технику для наших аграриев. Деньги выведены, люди уволены, завод развален. Вот вам один из лидеров Партии регионов», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, с начала февраля работники ХМЗ проводили акции протеста, требуя выплаты 5,5 млн. грн. задолженности по зарплате. 3 февраля они захватили административное здание завода, а 2 марта – одно из помещений ОГА.

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» было создано на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны». Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники.

ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».