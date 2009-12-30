Около 40% предприятий ОПК РФ малоэффективны

Лишь около 60% предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) финансово эффективны, заявил вице-премьер Сергей Иванов, возглавивший в декабре вновь созданную межведомственную рабочую группу по модернизации и инновационному развитию ОПК, сообщает РИА Новости.

"Около 60% предприятий ОПК хозяйственно успешны и не создают правительству головной боли, и большинство этих предприятий вошло, начиная с 2007 года, в состав крупных вертикально интегрированных структур (например, ОАК, ОСК)", - сказал вице-премьер в интервью телеканалу "Вести".

Остальные предприятия, по его словам, вызывают вопросы. "Это малоэффективные производства, заложенные под продукцию, которую потребляла еще советская армия в 5 миллионов человек. Нам столько предприятий и такого качества не нужно", - заявил вице-премьер.

По его мнению, такие предприятия можно перепрофилировать, переводить на производство гражданской продукции. В то же время, признал Иванов, по тем из предприятий ОПК, которые успели перейти на "гражданское" производство, больно ударил экономический кризис, сокративший потребление.

Ранее вице-премьер сообщал, что в целом предприятия ОПК из-за кризиса сократили долю производимой ими гражданской продукции до 30% с 40%.

В рамках антикризисных мер на субсидии предприятиям ОПК было запланировано 70 миллиардов рублей, из них 65 миллиардов были выделены уже к середине года.