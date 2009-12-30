НКРЭ сохранила уровень предельных цен на газ для промпотребителей

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила с 1 января 2010 года уровень предельных цен на природный газ для промышленных потребителей, бюджетных организаций и учреждений, а также льготные цены на газ для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Согласно решению НКРЭ, цена на газ для промпотребителей с 1 января сохранится на уровне 2020,25 грн. за тысячу кубометров (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку, а также расходов на реализацию газа). Цена газа для бюджетных организаций и учреждений сохранена на уровне 2020,25 грн. за тысячу кубометров (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку, а также расходов на реализацию газа).

Кроме того, НКРЭ решила сохранить льготные цены на газ для предприятий ГМК и химпрома на уровне 1899,25 грн. за тысячу кубометров (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку, а также расходов на реализацию газа).

Для производителей азотных удобрений, использующих газ в качестве сырья, цена газа также сохранена на льготном уровне – 1584,4 грн. за тысячу кубометров (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку, а также расходов на реализацию газа).

Как уточнил журналистам член НКРЭ Виктор МЕРКУШОВ, предельные цены и льготные цены в следующем году могут корректироваться с учетом окончательной цены импортируемого в 2010 году газа, а также с учетом колебаний курса гривни по отношению к доллару.

В.МЕРКУШОВ отметил, что некорректно допускать, что действие утвержденных сегодня регулятором цен будет распространяться на первый квартал следующего года.