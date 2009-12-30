Кабмин отменил свое распоряжение о достройке КГОКОРа

Кабинет Министров Украины отменил свое решение № 451 от 2 августа 2006 года относительно достройки Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР).

Соответствующее распоряжение Кабмина № 1613-р от 4 ноября 2009 года опубликовано на сайте правительства.

Распоряжение от 2 августа 2006 года отменено как нереализованное.

Как сообщал УНИАН, в августе 2006 года правительство решило создать на базе КГОКОРа совместное предприятие в форме акционерного общества с государственной долей в уставном фонде не менее 50%+1 акция.

Тогда же предложения ЗАО “Смарт-Холдинг” (Украина) и ЗАО “Металлоинвест” (РФ), как потенциальных инвесторов завершения строительства КГОКОРа были признаны наиболее оптимальными.

14 сентября 2007 года Фонд государственного имущества Украины принял решение о создании совместного предприятия с “Украинской рудно-металлургической компанией” (УРМК, создана на паритетных началах “Газметаллом” (ранее «Металлоинвест») и “Смарт-Холдингом”).

В октябре 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом №941/2007 запретил Фонду госимущества осуществлять какие-либо действия относительно госимущества КГОКОРа.

В ноябре 2007 года участники СП “Украинская рудно-металлургическая компания” по достройке КГОКОРа заявили, что будут требовать возврата денег, вложенных в создание совместного предприятия, в случае отказа Украины от этого проекта.

“Все документы по созданию СП по достройке комбината уже были подписаны. В уставный фонд внесены деньги, которые потрачены на расчеты КГОКОРа с Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, бюджетом и так далее. Деньги потрачены, а решения нет», – заявлял тогда владелец “Смарт-Холдинга”, российский бизнесмен Вадим НОВИНСКИЙ.

Общий объем инвестиций УРМК в КГОКОР в 2007 году оценивался в 200 млн. грн.

Справка УНИАН. Сметная стоимость строительства КГОКОРа, которое началось в 1985 году, составляет 2,4 млрд. долл., из них освоено 1,65 млрд. долл. Доля Украины – 56,4%, Румынии – 28%, остальное принадлежит Словакии.

На данный момент строительная готовность комбината составляет 66%. Для завершения строительства и введения в эксплуатацию первой очереди комбината необходимо около 200 млн. долл. Мощность предприятия – 10 млн. тонн окатышей, первого пускового комплекса – 6,6 млн. тонн.