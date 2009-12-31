В РФ отменили пошлины на украинскую карамель

Правительство РФ постановлением от 29 декабря N1102 признало утратившим силу постановление от 12 октября 2005 г N604 "О введении специальных пошлин на отдельные товары, происходящие из Украины и ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации". Документ опубликован сегодня в "Российской газете" и вступил в силу со дня его официального опубликования, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Правительство РФ вводило постановлением от 12 октября 2005 г N604 специальные пошлины на отдельные кондитерские изделия, происходящие из Украины и ввозимые на таможенную территорию России.

Ставка специальной пошлины составляла 20% от таможенной стоимости, но не менее 0,25 евро/кг на вареные конфеты /код ТН ВЭД России 1704 90 710 0/, тоффи, карамели и аналогичные сладости /1704 90 750 0/.

Ставка специальной пошлины была установлена в размере 0,6 евро/кг на крахмальную патоку /код ТН ВЭД России 1702 30 990 1/, вареные конфеты /1806 90 500 1/, тоффи, карамели и аналогичные сладости /1806 90 500 2/, а также некоторые другие изделия /1806 90 500 9/.