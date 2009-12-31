Украина и РФ договорились о поставках труб

Соглашение, которое предусматривает поставку широкой номенклатуры украинских труб в Россию в пределах установленной квоты взамен на неприменение антидемпинговых пошлин, было продлено до 31 декабря 2010 года, сообщает Минэкономразвития РФ, сообщает РИА Новости.

"30 декабря 2009 года в Москве подписан протокол о внесении изменений в соглашение между Минэкономразвития России и Минэкономики Украины о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской Федерации от 13 января 2005 года", - сообщило в четверг министерство.

Добровольные обязательства на поставку труб в рамках установленной квоты взяли на себя пять украинских заводов. Квота на 2010 год основана на фактическом объеме поставок данных заводов в 2009 году и будет конкретизирована в феврале 2010 года. На первый квартал объем поставок украинских труб в рамках соглашения определен в размере 55 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что Украина предлагала рассмотреть вопрос о продлении соглашения на 2010 год с квотой в размере 300 тысяч тонн трубной продукции, что составляет 70% от квоты 2009 года и адекватно падению спроса.

Объем украинской трубной продукции, поставляемой в РФ, по соглашению не превышает 5% от общего объема российского трубного рынка. Ранее ФАС России подтвердила целесообразность продления срока действия соглашения на 2010 год для поддержания конкурентной рыночной среды на российском рынке, где в настоящее время доля трех крупнейших компаний-производителей трубной продукции колеблется от 65 до 88%. Пять нефтяных компаний РФ обращались в правительство РФ с просьбой о продлении сроков соглашения во избежание необоснованного роста цен.