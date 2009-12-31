Украина договорилась с Россией о поставках труб

Украина и Россия договорились о поставках в 2010 году украинских труб в РФ без уплаты антидемпинговых пошлин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, соответствующий Протокол о внесении изменений в Соглашение о регулировании поставок некоторых видов украинских стальных труб на таможенную территорию РФ был подписан представителями Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины 30 декабря текущего года.

«Учитывая окончание срока действия Соглашения 31 декабря 2009 года, подписание Протокола позволяет обеспечить доступ некоторых видов украинской трубной продукции в Российскую Федерацию без уплаты антидемпинговой пошлины и на протяжении 2010 года. Согласно условиям Протокола, в 2010 году украинская продукция поставляется на таможенную территорию Российской Федерации в объеме не меньше фактического импорта 2009 года», - говорится в сообщении Минэкономики.

Напомним, Соглашение о регулировании поставок некоторых видов украинских стальных труб на таможенную территорию РФ было подписано 13 января 2005 года и давало возможность украинским производителям/экспортерам осуществлять поставки на российский рынок без уплаты антидемпинговой пошлины в размере от 8,9% до 55,3% (в зависимости от типа труб), введенной российской стороной по результатам антидемпингового расследования. Срок действия документа заканчивается 31 декабря 2009 года.