Авиакосмические предприятия освобождены от уплаты земельного налога

Кабинет Министров Украины с нового года освободил предприятия авиакосмической отрасли от уплаты земельного налога за участки производственного назначения.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра Украины, кандидата в Президенты Юлии ТИМОШЕНКО, глава правительства подписала соответствующее постановление.

В частности, от уплаты земельного налога освобождено 16 украинских предприятий - субъектов космической деятельности, резидентов, которые получили лицензию на право ее осуществления и принимают участие в реализации международных договоров или соглашений Украины по вопросам деятельности по созданию космической техники, ратифицированных Верховной Радой.

Правительство освободило от уплаты налога на время действия норм соответствующих договоров или соглашений, но не позже чем до 1 января 2015 года.