Цены производителей промпродукции в декабре выросли на 1%
14:02, 06 января 2010Промышленность
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С начала прошлого года - на 14,3%
В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в декабре 2009 г., по сравнению с ноябрем 2009 г., составил 1%, с начала прошлого года (к декабрю 2008 года) – 14,3%.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Справка УНИАН. Снижение индекса цен производителей промышленной продукции в декабре 2008 года против ноября 2008 года составило 0,4%, в декабре 2008 года к декабрю 2007 года – рост 23%.
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