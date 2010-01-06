Цены производителей промпродукции в декабре выросли на 1%

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в декабре 2009 г., по сравнению с ноябрем 2009 г., составил 1%, с начала прошлого года (к декабрю 2008 года) – 14,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Справка УНИАН. Снижение индекса цен производителей промышленной продукции в декабре 2008 года против ноября 2008 года составило 0,4%, в декабре 2008 года к декабрю 2007 года – рост 23%.