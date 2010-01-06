Цены промпроизводителей еврозоны выросли на 0,1%

В ноябре 2009 года цены промышленных производителей возросли по сравнению с октябрем 2009 года на 0,1% в еврозоне, и на 0,2% - во всех странах-членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В ноябре-2009 по сравнению с ноябрем-2008 цены производителей снизились на 4,4% в еврозоне, и на 3,2% - в ЕС-27.

В ноябре-2009 по сравнению с октябрем-2009 цены в промышленности, за исключением энергетики, снизились на 0,1% в зоне евро, и не изменились в ЕС-27, цены в энергетическом секторе – возросли на 0,8% в еврозоне, и на 1,1% - в ЕС-27. Цены на полуфабрикаты снизились на 0,2% в еврозоне, и не изменились в ЕС-27, цены на капитальное имущество и товары длительного использования не изменились в обеих зонах. Товары кратковременного потребления подешевели на 0,1% в зоне евро, и не изменились в ЕС-27.

Наибольший рост цен промышленных производителей в ноябре-2009 по сравнению с октябрем-2009 зарегистрирован в Дании (1,4%), Литве, Португалии, Финляндии и Великобритании (по 0,6%). Наибольшее снижение наблюдалось в Латвии (-1,6%), Кипре (–1,1%) и Нидерландах (-0,4%).

В ноябре-2009 по сравнению с ноябрем-2008 цены в промышленности, за исключением энергетики, уменьшились на 3,1% в еврозоне, и на 2,4% - в ЕС-27, цены в энергетическом секторе снизились на 8,7% в еврозоне, и на 5,7% - в ЕС-27, полуфабрикаты снизились на 5,0% в еврозоне, и на 4,3% в ЕС-27, товары кратковременного потребления подешевели на 2,9% в еврозоне и на 1,8% в ЕС-27, товары длительного использования подорожали на 0,5% в еврозоне и на 1,0% в ЕС-27, капитальное имущество подешевело на 0,7% в еврозоне и на 0,4% в ЕС-27.

Рост цен в ноябре-2009 по сравнению с ноябрем-2008 зарегистрирован лишь в Румынии (1,9%), Польше (1,8%), Греции и Великобритании (по 0,8%). Наибольшее снижение цен зарегистрировано в Латвии (-11,0%), Литве (-9,7%) и Мальте (-8,1%).

В октябре-2009 по сравнению с сентябрем-2009 цены промышленных производителей возросли на 0,3% в еврозоне и на 0,6% - в ЕС-27.