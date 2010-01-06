Кабмин исключил четыре предприятия

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании принял решение исключить из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение, четыре предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

По его словам, это: Киевское государственное предприятие по производству бактериальных препаратов «Биофарма», ОАО «Лисичанский завод резиновых технических изделий», ОАО «Одесский завод радиально-сверлильных станков», Стебницкое государственное горно-химическое предприятие «Полиминерал».