Отношение к металлургии имеет только Катунин

Единственным профессиональным инвестором в металлургической отрасли из числа новых акционеров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) является российский бизнесмен Александр КАТУНИН, который контролирует швейцарского металлотрейдера Carbofer, а ранее являлся совладельцем Evraz.

Об этом УНИАН сообщил вице-президент консорциума "Индустриальная группа" (управляющая компания ИСД) Александр ПИЛИПЕНКО, комментируя продажу 50% + 2 акции корпорации ИСД группе зарубежных инвесторов.

Отказавшись назвать новых акционеров ИСД, А.ПИЛИПЕНКО уточнил, что 50% + 2 акции корпорации проданы группе промышленных и финансовых инвесторов, никто из которых не стал владельцем более 25% акций ИСД. “Все они являются независимыми юридическими лицами, корпоративно не связанными. В этой связи для заключения сделки не потребовалось разрешение Антимонопольного комитета Украины”, – сказал А.ПИЛИПЕНКО.

При этом он отметил, что не все новые акционеры ИСД представляют российские финансово-промышленные структуры. “Просто А.КАТУНИН единственный из всех инвесторов является профессионалом, сведущим в металлургической сфере, – подчеркнул А.ПИЛИПЕНКО и добавил: – Если металлургический актив приобретает финансовый инвестор, то это не значит, что он что-либо понимает в этой сфере”.

По словам А.ПИЛИПЕНКО, являясь профессиональным инвестором в металлургической отрасли, А.КАТУНИН смог убедить остальных новых акционеров ИСД в целесообразности приобретения акций корпорации.

“Все новые акционеры заинтересованы в успешной работе предприятий, входящих в корпорацию ИСД. Они заинтересованы в том, чтобы корпорация получила новые рынки и быстрый рост в случае оживления рынка”, – подытожил А.ПИЛИПЕНКО.

Как сообщалось в СМИ, 50% + 2 акции корпорации ИСД приобрела группа инвесторов во главе с А.КАТУНИНЫМ и при участии "Внешэкономбанка" России. Собственниками 49,99% акций ИСД остаются Сергей ТАРУТА и Олег МКРТЧАН.

Справка УНИАН. Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD – Huta Czestochowa (Польша). По версии международного аналитического агентства "Металл Бюллетень" (Великобритания, Лондон), по итогам 2008 года ИСД вошла в число 30 крупнейших производителей стали в мире с показателем более 10 млн. тонн стали в год.