«Азовсталь» снизила производство проката на 15,2%

ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» за январь-декабрь 2009 года произвело 4 млн. 288 тыс. тонн проката, что на 769,6 тыс. тонн (15,2%) меньше, чем за 2008 год.

Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, за 12 месяцев 2009 года «Азовсталь» выплавила 4 млн. 642 тыс. тонн стали, что на 867 тыс. тонн (на 15,7%) меньше аналогичного показателя 2008 года. За 2009 год на меткомбинате было произведено 4 млн. 16 тыс. тонн чугуна, что на 594 тыс. тонн (на 12,9%) меньше января-декабря 2008 года.

По данным пресс-службы «Азовстали», в декабре 2009 года комбинат выплавил 466,7 тыс. тонн стали, что на 10,5 тыс. тонн (на 2,3%) больше, чем в ноябре 2009 года. Выплавка чугуна составила 409,1 тыс. тонн, что на 11,2 тыс. тонн (на 2,8%) больше показателей ноября.

Производство проката на предприятии в декабре 2009 года составило 426,1 тыс. тонн, что на 0,8 тыс. тонн (на 0,2%) меньше, чем в ноябре 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – это современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной - 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год.

«Азовсталь» входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами группы "Метинвест" являются группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".