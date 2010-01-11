Испанские бизнесмены выступают за ЗСТ между Украиной и ЕС

Испанские предприниматели заинтересованы в ускорении заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая создание Зоны свободной торговли, и выражают готовность способствовать этому процессу.

Об этом шла речь во время встречи в Испании министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО и руководства Испанской конфедерации предпринимательских организаций, которая объединяет около 1 млн. представителей малого и среднего бизнеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИДа, было отмечено, что начало функционирования ЗСТ станет мощным стимулом взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В рамках встречи были обсуждены совместные проекты, которые могли бы быть реализованы, начиная с 2010 года. Шла речь, в частности, о заинтересованности испанского бизнеса в увеличении экспорта украинского зерна, кукурузы и растительного масла, инвестировании в развитие портовой инфраструктуры Украины и ее аграрного сектора.

Испанская сторона выразила также готовность в передаче опыта по эффективному использованию структурных фондов и технической помощи ЕС. Особую заинтересованность испанские предприниматели проявили в налаживании взаимодействия в сфере энергоэффективности и энергосбережения, реализации экологических проектов, развития туризма. Стороны также высказали заинтересованность в скорейшем проведении второго заседания Украинско-Испанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, как при участии чиновников, так и представителей ведущих бизнесовых кругов двух стран.

Руководство Испанской конфедерации предпринимательских организаций выразило намерение организовать в 2010 году визит группы испанских бизнесменов в Украину. П.ПОРОШЕНКО обратил внимание на необходимость последующей либерализации визового режима между Украиной и ЕС, в т.ч. Испанией, как мощного стимула развития интенсивных бизнесовых и межчеловеческих контактов.