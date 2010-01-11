Енакиевский метзавод снизил производство проката

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) по итогам 2009 года произвел 2 млн. 256 тыс. тонн металлопроката, что на 16,7%, или 450 тыс. тонн, меньше, чем в 2008 году.

Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, выплавка стали на ЕМЗ по итогам 2009 года составила 2 млн. 385 тыс. тонн, что на 12,7%, или 347 тыс. тонн, меньше, чем в 2008 году.

За 2009 год на ЕМЗ было выплавлено 2 млн. 106 тыс. тонн чугуна, что на 17,8%, или 456 тыс. тонн, меньше, чем в 2008 году.

Справка УНИАН. Группа ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).

ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".