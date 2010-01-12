Тигипко: Государство должно помочь авиапрому

Государство должно помочь отечественной авиационной промышленности завоевывать новые рынки сбыта.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе кандидата на пост Президента Украины Сергея ТИГИПКО политик заявил во время посещений Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. Он отметил, что украинское авиастроение является одной из немногих отраслей, которая находится на достаточно высоком уровне и производит продукцию, местами превосходящую мировые аналоги. «У нас есть все необходимое для развития отечественного авиационного производства. Мы имеем развитое машиностроение, качественную научную базу, хорошие производственные мощности», – сказал С.ТИГИПКО. По его мнению, не хватает государственной поддержки в кредитовании авиапроизводителей и продвижении их интересов на внешние рынки сбыта. «Будущее нашего авиапрома - в интеграции с российским и европейским авиастроением. Это необходимо и для получения рынков сбыта, и новейших технологий», - подчеркнул С.ТИГИПКО.