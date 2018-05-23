Почему ИСД "стесняется" признаться, кто его купил?

Свершилось… То, о чем так долго говорили инвестаналитики и эксперты, наконец-то, произошло – владельцы "Индустриального Союза Донбасса" (ИСД) продали контрольный пакет акций корпорации. Продали инвестору зарубежному. Еще в конце 2008 года было понятно, что отягощенную гигантскими долгами компанию Сергея Таруты с головой накрыло первой волной кризиса и без посторонней помощи она пойдет на дно. В канун православного Рождества влиятельная британская газета Financial Times со ссылкой на кредиторов ИСД сообщила о том, что сделка стоимостью порядка 2 млрд. долл. по продаже 50% акций плюс 2 акции ИСД будет завершена до конца января.

Оставался, правда, неясным вопрос с покупателем, что, естественно, породило несколько версий на этот счет. Так, в самом ИСД заявляют, что новым акционером стала группа российских и западных инвесторов во главе с российским бизнесменом Александром Катуниным. Но это заявление почему-то не было воспринято участниками рынка, которые упорно называют среди новых собственников ИСД российские горно-металлургические компании «Евраз» и «Металлоинвест». Еще один вариант – Внешэкономбанк России, который якобы купил акции компании всего за 1 млрд. долларов. Более того, появилась информация о том, что сделку курировал сам Владимир Путин, а поручителем с украинской стороны выступила Юлия Тимошенко. Остается главный вопрос - почему топ-менеджмент ИСД не хочет внести ясность в этот вопрос и придать сделке цивилизованный и прозрачный вид, четко озвучив состав новых акционеров корпорации? Похоже, в корпорации просто стесняются называть их имена…

Выбор небольшой: дефолт или продажа...

Уже не один месяц ни у кого не вызывает сомнений, что продавать ИСД было необходимо. Начиная с 2005 года, компания активно заимствовала деньги у ведущих европейских банков, среди которых - Societe Generale, BNP Paribas, ABN AMRO, Calyon, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и даже Международная финансовая компания (IFC) вместе с ЕБРР. Большая часть средств направлялась на модернизацию устаревшей производственной базы, в первую очередь, Алчевского металлургического комбината.

***Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD – Huta Czestochowa (Польша). По версии международного аналитического агентства "Металл Бюллетень" (Великобритания, Лондон), по итогам 2008 года ИСД вошла в число 30 крупнейших производителей стали в мире с показателем более 10 млн. тонн стали в год. По оценке инвестаналитиков, стоимость металлургических активов корпорации составляет чуть более 4-х млрд. долл.

Стратегия заимствований вполне оправданная, но только в условиях высоких цен на мировом рынке стали. В результате, к 2009 году общая сумма долга превысила 3 млрд. долл., из которых 400 млн. долл. необходимо было погасить на протяжении прошлого года. Понятно, что таких денег у ИСД не было, кризис привел к резкому падению цен и спроса на металлопродукцию и особенно тяжело отразился на тех компаниях, которые были лишены собственной сырьевой базы, к которым относится ИСД, и над решением чего корпорация билась несколько последних лет. Таким образом, перед собственниками Сергеем Тарутой, Виталием Гайдуком и Олегом Мкртчаном стоял выбор - искать покупателя на контрольный пакет акций или объявлять дефолт по долгам. Конечно, возникает вопрос о возможной господдержке второй по величине металлургической компании Украины. Но, увы, в нынешних условиях государство не может позволить себе такую роскошь, даже несмотря на близость к Юлии Владимировне Виталия Гайдука, который является главой советников премьера. Разве что направить один из траншей МВФ на погашение долгов корпорации. Но это - несмешная шутка…

На сегодня в собственности С.Таруты и О.Мкртчана остается 49% акций корпорации, а В.Гайдук, по данным самого ИСД, вышел из бизнеса. В принципе, его выход из состава акционеров ИСД анонсировался еще более года назад, когда он вступил в должность руководителя группы советников Тимошенко, ранее часть акций компании была оформлена на жену В.Гайдука, но понятно, что это была всего лишь формальность. Теперь выходит, что большая часть из проданных россиянам акций принадлежала именно В.Гайдуку. Тем не менее, не стоит рассчитывать, что он полностью отойдет от дел. Если оставшееся 49% акций в будущем не сменят собственника, можно смело предположить, что В.Гайдук будет принимать самое непосредственное участие в жизни корпорации, обеспечивая ей преференции со стороны государства. Конечно, это будет возможно лишь при условии, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко. И этот факт, естественно, учитывался покупателями акций ИСД. Так что все не так уж и плохо – новые собственники имеют четкое представление о том, как вывести корпорацию из кризиса. Хотя именно тут заявления ИСД относительно новых акционеров выглядят как-то неубедительно.

Кто покупатель? Кого назначат - тот и будет..

А теперь относительно новых собственников. Как заявил вице-президент консорциума "Индустриальная группа" (управляющая компания ИСД) Александр Пилипенко, единственным профессиональным инвестором в металлургической отрасли из числа новых акционеров ИСД является российский бизнесмен Александр Катунин. К тому же, по словам А.Пилипенко, ни один из покупателей не нуждался в получении разрешения Антимонопольного комитета Украины, так как все они приобрели менее 25% акций корпорации.

Никто и не спорит, Катунин действительно специалист в управлении металлургическими активами, стоявший у истоков одной из крупнейших горно-металлургических компаний мира – «Евраза». Но вот то, что в ИСД называют только его, а про остальных инвесторов говорят, что они финансисты, которым Катунин авторитетно доказал целесообразность приобретения акций, выглядит «неаккуратненько». Вообще, корпорация продемонстрировала полное отсутствие внятной информационной политики в плане освещения сделки. Вспомните, как в 2007 году Группа Приват продала свои металлургические активы тому же «Евразу». Все было четко и ясно - что, кому и за сколько. В случае с ИСД все покрыто густым туманом недомолвок и слухов.

Естественно, возникает мысль о том, что участникам сделки есть что скрывать и помимо коммерческой тайны. Позволим себе предположить, что они просто еще не определились, кого именно объявить покупателем. Дело в том, что группа финансовых структур под руководством Катунина, который формально владеет лишь швейцарским металлотрейдером Carbofer, никак не тянет на роль приобретателя огромной проблемной корпорации. Пусть у нее есть лишних пару миллиардов долларов, но этих денег не хватит даже для того, чтобы покрыть долги ИСД, не говоря о завершении замороженных проектов по модернизации. Получается, что неназванные финансисты свято верят в управленческий талант господина Катунина, которому, видимо, и намерены поручить выведение корпорации из кризиса. Других объяснений нет, а это не выдерживает критики.

В числе покупателей ИСД прямо или опосредованно, но просто обязаны быть металлургические компании. Только объединение производственных активов ИСД с сырьевой базой крупного горно-металлургического монстра уровня “Евраза” позволит достичь синергетического эффекта, а значит обеспечить эффективную работу предприятий ИСД. Не “Евраз”, так “Металлоинвест”, в состав которого входят два крупных горно-обогатительных комбината. Собственно эксперты и называют эти две компании в качестве наиболее вероятных покупателей. Но вот проблема, и у той, и у другой компании хватает своих проблем. Долги “Евраза” по итогам 2009 года составили 7,3 млрд. долл., а прибыль - лишь 874 млн. долл. В этой связи кредиторы потребовали от компании прекратить выплату дивидендов. Что касается “Металлоинвеста”, принадлежащего Алишеру Усманову, то этот холдинг задолжал западным банкам более 2 млрд. долл. и весь прошлый год вел переговоры о реструктуризации долгов. Как, находясь в таком состоянии, эти компании могли изыскать 2 млрд. долл. на покупку контрольного пакета акций ИСД? Ответ один - только получив поддержку государства.

Вот тут и всплывает Внешэкономбанк (ВЭБ) России, который уже признал, что, не будучи покупателем акций, осуществляет финансирование данной сделки. Председателем набсовета ВЭБ является премьер-министр России Владимир Путин, и последнее слово было именно за ним. Нет сомнений и в том, что с украинской стороны покупку ИСД лично контролировала Юлия Владимировна (Тимошенко - ред.) и не только потому, что основной продавец акций - ее главный советник. Продажа столь крупных активов в основной отрасли государства просто не могла состояться без ведома главы правительства. И когда в 2007 году ИСД уже пытался приобрести холдинг Алишера Усманова, тот факт, что сделка так и не состоялась, многие объясняли именно политическими соображениями украинского правительства. Тогда у нас еще пытались противостоять экспансии провластного российского бизнеса, сегодня ситуация изменилась… Впрочем, пока от премьера никаких внятных комментариев на эту тему не слышно. Может потому, что еще оч-чень большой вопрос - пересядет ли она из премьерского кресла в президентское.

Не мог остаться в стороне и Президент, но со стороны Секретариата главы государства прозвучали абстрактные предостережения относительно потери Украиной своей металлургической отрасли. Оппозиция, в лице Николая Азарова, также была сдержана в оценках, посетовав лишь на то, что Украина также должна иметь право на приобретение крупных активов в России. Одним словом, никто не хочет скандалить. Чтобы лишний раз не провоцировать общественное мнение сама корпорация ИСД стыдливо скрывает своего истинного покупателя за ширмой в виде Катунина и группы наивных финанситов. “Евраз” с “Металлоинвестом” тоже не стремятся выпячивать свою роль. Стремясь соответствовать западным стандартам в плане прозрачности бизнеса, они понимают, что будет крайне трудно объяснить покупку ИСД своим зарубежным кредиторам. Вместе с тем совершенно ясно, что если “родина” прикажет обеспечить новые российские активы в Украине сырьем, то и “Евраз”, и “Металлоинвест” возьмут под козырек без лишних разговоров. В этом и заключается вся прелесть жесткой централизации власти в РФ, когда даже частный бизнес всегда готов помочь стране в отстаивании национальных интересов. Самому Владимиру Владимировичу стесняться нечего, он последовательно гнет свою линию – если не выходит вернуть контроль над Украиной политическими методами, скупим ее по кусочку и за ценой не постоим… Да и в мире есть немало примеров, когда страны-гегемоны, не имея возможности "продавить" политически лояльные режимы в странах, входящих в сферу их интересов, вполне эффективно просачиваются в экономику, чтобы уже изнутри влиять на политику. Знакомо это и нам - монополизация россиянами украинского нефтяного бизнеса (вспомним всплески цен в "нужное время"), медленное, но упорное "вползание" северного соседа в машиностроение, теперь вот Россия взяла в свои руки немаленький кусок одной из бюджетообразующих отраслей Украины - металлургию.

В то же время, нельзя говорить о том, что продажа ИСД - это плохо. Отнюдь, приход новых акционеров в компанию, находящуюся на грани банкротства - спасение для нее. Эксперты склоняются к мнению, что у ИСД вряд ли были хоть какие-то шансы получить свою, отечественную господдержку. Скажем, в виде каких-то льготных кредитов или т.п. С одной стороны, слишком неподъемные долги "висели" на корпорации, а с другой - слишком уж Украина последние полгода (а именно столько, судя по всему активно решалась судьба ИСД) "увязла" в президентских выборах - где уж тут спасать отечественного производителя...

Короче, поскольку по эту сторону границы "утопающего" спасать никто не спешил, то он и "уплыл" к зарубежному берегу. Утонуть, не утонул, но Украине от этого особого позитива ждать не приходится. Специфика взаимоотношений явно не позволяет безоглядно раскрывать двери перед госинвестициями из России (подчеркиваю, госинвестициями - авт.). Там, где политика превалирует над экономическими соображениями, можно ожидать любого подвоха и мы в этом уже не раз убеждались…

Еще один повод для скромности

Если в оценке покупки ИСД за государственные российские деньги не избежать противоречий - все-таки акции корпорации начали расти в цене после появления информации о сделке и дефолта удастся избежать, то совсем другое дело мнение наших западных соседей. Еще в 2007 году польские СМИ предостерегали свое правительство от продажи Гданьской судоверфи ИСД, мол, в итоге предприятие окажется в руках россиян (тогда переговоры о покупке корпорации велись с российским «Металлоинвестом»). Еще больше поляки переполошились, когда речь зашла о приобретении украинской компанией верфи в Гдыне. Опять таки звучали заявления о том, что через «ненадежного» украинского инвестора Польша фактически продает свою судостроительную отрасль России. Наличие откровенно русофобских настроений в ряде польских изданий - внутренняя проблема Польши, тогда как подтверждение «неблагонадежности» украинского капитала, с польской точки зрения, уже наша проблема. Сегодня поляки могут смело сказать - “мы же предупреждали, что не стоит пускать к нам украинских олигархов, которые рано или поздно продадутся русским”. Особой эмоциональности таким заявлениям могут придать некоторые нюансы покупки корпорацией ИСД польского металлургического комбината Гута Честохова. В 2004 году попытка провалилась исключительно по политическим мотивам – поляки просто не хотели иметь дело с бизнесменами из страны “развитого кучмизма”. Обзавестись активом в Польше ИСД удалось в 2005 году и только на волне симпатий к “помаранчевой” Украине. В 2005 году к переговорам о покупке меткомбината подключился лично Виктор Ющенко, который и убедил поляков продать предприятие украинской корпорации.

Как сообщает польское интернет-издание Puls Biznesu, 8 декабря пресс-секретарь дочерней компании ИСД в Польше ISD-Polska Яцек Ленский поспешил заявить, что продажа контрольного пакета акций корпорации россиянам ни имеет не малейшего отношения к Гданьской судоверфи. Видимо он имел в виду, что новые акционеры получат контроль исключительно над металлургическими активами. Вместе с тем, Puls Biznesu признает, что “ситуация с Гутой Ченстоховой может оказаться совершенно иной и новый инвестор ИСД получит влияние на это предприятие”. Какие выводы сделают для себя поляки из всей этой истории, не трудно догадаться. Конец президентского срока Ющенко, по-видимому, совпадет с окончательным разочарованием наших соседей в надежности Украины, как политического и экономического партнера…

Александр Неверов (УНИАН)