Украина уменьшила экспорт давальческого сырья на 47,8%

Украина в январе-ноябре 2009 года экспортировала давальческого сырья на сумму 35,3 млн. долл. США, что на 47,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-ноябре 2009 г. в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 39,2 млн. долл., что на 37,6% меньше, чем за 11 месяцев 2008 года.

Также в Госкомстате сообщили, что за отчетный период в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 1 млрд. 552,4 млн. долл., что на 34,9% меньше, чем в январе-ноябре 2008 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, за 11 месяцев 2009 г. составил 2 млрд. 474,1 млн. долл., что на 34,7% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.