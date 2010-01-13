Грищенко: предприятиям ИСД хуже не будет

С приходом нового инвестора на предприятия корпорации «Индустриальный союз Донбасса» хуже не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске заявил журналистам заместитель министра промышленной политики Украины Сергей ГРИЩЕНКО.

По его словам, сейчас, к сожалению, трудно понять, какая российская структура в конечном итоге является покупателем контрольного пакета акций ИСД.

С.ГРИЩЕНКО отметил, что если речь идет об инвесторе, о котором сообщают СМИ, то этот инвестор обладает необходимыми сырьевыми ресурсами для металлургической промышленности.

Замминистра подчеркнул, что у металлургических предприятий ИСД были проблемы, связанные с отсутствием собственных угольных и железорудных активов.

По словам С.ГРИЩЕНКО, на примере компании «Евраз Холдинг» он не видит разницы в подходе российских инвесторов к деятельности украинских металлургических предприятий.

«Евраз Холдинг» с пониманием подходит к решению производственных задач и социальных вопросов на предприятиях», - сказал С.ГРИЩЕНКО.

Как сообщалось в СМИ, 50% плюс 2 акции корпорации ИСД приобрела группа инвесторов во главе с А.КАТУНИНЫМ и при участии «Внешэкономбанка» России. Собственниками 49,99% акций «ИСД» остаются Сергей ТАРУТА и Олег МКРТЧАН.

По мнению некоторых аналитиков, за нынешними покупателями холдинга стоят такие российские компании, как «Металлоинвест» и «Евраз».

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD - Huta Czestochowa (Польша). По версии международного аналитического агентства Металл Бюллетень (Великобритания, Лондон), по итогам 2008 года «ИСД» вошла в число 30 крупнейших производителей стали в мире с показателем более 10 млн. тонн стали в год.

«Евраз Груп» - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая российская компания. Основной акционер: 82,61% акций контролирует кипрская Lanebrook Limited, которой на паритетной основе владеют Millhouse Capital Романа АБРАМОВИЧА, а также председатель Совета директоров Александр ФРОЛОВ и член Совета директоров Александр АБРАМОВ.

В2008 году «Евраз» приобрел в Украине Днепропетровский металлургический завод им. Петровского и три коксохимических завода.