Постановление Кабмина о продлении льгот ГМК будет подписано

Документ, продлевающий действие постановления Кабинета министров Украины №925 о льготах для предприятий горно-металлургического комплекса Украины, будет подписан премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил заместитель министра промышленной политики Украины Сергей ГРИЩЕНКО.

По его словам, льготы предполагают сохранение моратория на повышение железнодорожных тарифов на перевозку грузов, цен на электроэнергию и на природный газ.

С.ГРИЩЕНКО отметил, что Минпромполитики не удалось добиться расширения списка предприятий, которым предоставляются льготы. В частности, в этот список планировалось включить метизные и литейные предприятия.

Вместе с тем, по словам замминистра, после того, как постановление вступит в силу, у министерства появится возможность расширить список предприятий-льготников.

По его словам, постановление №925 будет продлено «задним числом», с декабря 2009 года.

Справка УНИАН. Согласно правительственному постановлению №925 от 14 октября 2008 года «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе», НКРЭ было рекомендовано с 1 ноября и до конца 2008 года ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для предприятий ГМК и химпрома. Постановлением также были внедрены льготные тарифы на природный газ и скидки на перевозку грузов железными дорогами для предприятий этих отраслей.

Действие норм постановления №925 в 2008-2009 годах ежеквартально продлевалось новыми правительственными постановлениями.