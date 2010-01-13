Украина сократила импорт лекарств на 14,3%, экспорт – на 4,8%

Украина в течение января-ноября 2009 года сократила импорт фармацевтической продукции на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1 млрд. 870 млн. 971,9 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, экспорт фармацевтической продукции за указанный период уменьшился на 4,8% – до 128 млн. 320,5 тыс. долл.

По данным Госкомстата, импорт эфирных масел и косметических препаратов за 11 месяцев 2009 года уменьшился на 23,2% – до 610 млн. 13,7 тыс. долл., экспорт – увеличился на 35,3%, до 175 млн. 690,4 тыс. долл.

Импорт мыла и моющих средств за указанный период уменьшился на 14% – до 336 млн. 829,7 тыс. долл., экспорт – на 12,3%, до 76 млн. 265,7 тыс. долл.