Производство метпродукции в Украине упало на 11-20%

Украинские металлурги в 2009 г. сократили производство основных видов продукции относительно 2008 г. на 11-20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, в 2009 г. метпредприятия произвели 25,676 млн. тонн чугуна, что на 5,3 млн. тонн, или на 17%, меньше 2008 года.

Производство стали сократилось против 2008 г. на 20%, или 7,5 млн. тонн, - до 29,6 млн. тонн.

Производство общего проката уменьшилось на 16%, или на 5,4 млн. тонн, – до 27,8 млн. тонн.

В 2009 г. производство кокса составило 17,38 млн. тонн, что на 11%, или на 2,2 млн. тонн, меньше, чем по итогам 2008 г.