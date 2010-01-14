«Арселор Миттал Кривой Рог» сократил производство готового проката

ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам 2009 г. произвело 4,487 млн. тонн готового проката, что на 932 тыс. тонн, или на 17,2%, меньше, чем за 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в 2009 г. комбинат выплавил 5,054 млн. тонн стали, что на 1,18 млн. тонн, или на 18,9%, меньше, чем по результатам за 2008 г.

За отчетный период «АрселорМиттал Кривой Рог» произвел 4,418 млн. тонн чугуна, что на 1,217 млн. тонн, или на 21,6%, меньше показателя за 2008 г.

В 2009 г. меткомбинат произвел 7,879 млн. тонн агломерата, что на 1,773 млн. тонн (на 18,3%) меньше, чем в 2008 г.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.