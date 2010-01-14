Польский эксперт: ИСД стал жертвой кризиса

Продажа металлургических активов корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) российским предпринимателям обусловлена сложной экономической ситуацией на предприятии в условиях мирового кризиса, а не политическими договоренностями представителей украинской и российской политической элиты.

Такое мнение высказала корреспонденту УНИАН в Польше аналитик Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Анна ГУРСКАЯ.

«Политика может быть где-то на заднем фоне, но главное – это экономика», – сказала эксперт.

А.ГУРСКАЯ отметила, что из-за двукратного снижения цен на металл в 2009 году и больших долговых обязательств ИСД находился в чрезвычайно сложном положении, единственным выходом из которого стала продажа активов.

По ее данным, ИСД даже задерживала платежи по поставкам газа, что было возможным благодаря контактам бывшего совладельца ИСД Виталия ГАЙДУКА.

Аналитик отметила, что тяжелым положением украинской корпорации воспользовались российские металлурги, которые последовательно реализуют стратегию получения конкурентных металлургических активов, в том числе и на европейском рынке (ИСД принадлежат два завода на территории Евросоюза – УНИАН).

А.ГУРСКАЯ подчеркнула, что российских металлургов поддержали власти Российской Федерации, чего не смогла сделать для ИСД украинская власть. «Упал последний бастион, потому что всегда говорилось, что «донецкие» не пустят российский капитал в Украину», – сказала эксперт.

Аналитик отметила, что металлургические заводы ИСД являются одними из самых современных в Украине и имеют значительный потенциал развития. При этом она добавила, что руководство корпорации, пытаясь максимально модернизировать свои металлургические предприятия, просчиталось с рисками, за что теперь расплачивается ценными активами.

А.ГУРСКАЯ не исключает, что украинские акционеры ИСД могут полностью продать свои акции в корпорации, однако, по ее мнению, они будут всячески пытаться остаться совладельцами корпорации. «Мы не знаем, предусматривает ли договор о продаже продажу остальных акций», – сказала эксперт.

Как сообщалось в СМИ, 50% + 2 акции корпорации ИСД приобрела группа инвесторов во главе с Александром КАТУНИНЫМ и при участии «Внешэкономбанка» России. Собственниками 49,99% акций ИСД остаются Сергей ТАРУТА и Олег МКРТЧАН.

По мнению некоторых аналитиков, за нынешними покупателями холдинга стоят такие российские компании, как «Металлоинвест» и «Евраз».

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» основана в 1995 году и является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.

В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD – Huta Czestochowa (Польша).

По версии международного аналитического агентства «Металл Бюллетень» (Великобритания, Лондон), по итогам 2008 года ИСД вошла в число 30 крупнейших в мире производителей стали с показателем более 10 млн. тонн стали в год.

«Евраз Груп» – вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая российская компания. 82,61% акций компании контролирует кипрская Lanebrook Limited, которой на паритетной основе владеют Millhouse Capital Романа АБРАМОВИЧА, а также председатель совета директоров Александр ФРОЛОВ и член совета директоров Александр АБРАМОВ.

В 2008 году «Евраз» приобрел в Украине Днепропетровский металлургический завод им. Петровского и три коксохимических завода.