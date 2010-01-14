Акционеры решили ликвидировать “Биофарму”

ЗАО "Трудовой коллектив Киевского предприятия по производству бактериальных препаратов "Биофарма" ликвидировано решением акционеров общества.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение о ликвидации принято внеочередным общим собранием акционеров "Биофармы" 6 января 2010 г.

Причина такого решения - неудовлетворительное финансовое состояние предприятия, сложное положение на соответствующем рынке товаров и услуг.

Сообщается, что стоимость чистых активов предприятия – 130,422 тыс. грн., сумма обязательств – 52,409 тыс. грн., размер собственного капитала – 130,422 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабинета министров от 06.01.2010 г. №1 «О внесении изменений в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства» ЗАО «Биофарма» было исключено из списка предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Справка УНИАН. ЗАО “Биофарма” - производитель иммунобиологических и других лекарственных средств.