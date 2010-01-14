Алчевский меткомбинат сократил производство на 14-16%

ОАО «Алчевский металлургический комбинат» по итогам 2009 г. сократило производство основных видов продукции на 14-16%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», меткомбинат произвел 3,324 млн. тонн готового проката, что на 517 тыс. тонн, или на 15,6%, меньше, чем за 2008 г.

В 2009 г. комбинат выплавил 3,639 млн. тонн стали, что на 716 тыс. тонн, или на 16,4% меньше, чем по результатам 2008 г.

За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 3,235 млн. тонн чугуна, что на 540 тыс. тонн, или на 14,3%, меньше показателя 2008 г.

В прошлом году металлургический комбинат произвел 4,525 млн. тонн агломерата, что на 132 тыс. тонн (на 3%) больше, чем в 2008 г.

Справка УНИАН. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

По данным предприятия на май 2005 года, 89,494% акций ОАО “Алчевский МК” принадлежали корпорации “ИСД”.

По итогам 2008 года убыток ОАО «Алчевский металлургический комбинат» составил 350 млн. 389 тыс. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль меткомбината составляла 324 млн. 985 тыс. грн.