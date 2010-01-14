Промышленное производство в еврозоне выросло на 1%

В ноябре 2009 года промышленное производство в странах зоны евро возросло на 1,0%, по сравнению с октябрем 2009 года, в ЕС-27 – на 0,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с ноябрем 2008 года, в ноябре 2009 года промышленное производство снизилось на 7,1% в зоне евро и на 6,4% в ЕС-27.

В ноябре 2009 года, по сравнению с октябрем 2009 года, производство в энергетическом секторе снизилось на 2,2% в зоне евро и на 1,7% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов возросло на 1,8% в зоне евро и на 1,7% в ЕС-27, товаров непродолжительного использования возросло на 0,6% в зоне евро и на 0,5% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров возросло на 1,1% в еврозоне и на 0,7% в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования возросло на 1,8% в еврозоне, и уменьшилось на 0,5% в ЕС-27.

В ноябре, по имеющимся данным, наибольший рост промышленного производства по сравнению с октябрем зарегистрирован в Латвии (8,7%), Словении (3,0%) и Эстонии (2,9%).

Наибольшее снижение продемонстрировали Ирландия (-8,0%) и Португалия (-3,7%).

В ноябре 2009 года по сравнению с ноябрем 2008 года производство в энергетическом секторе снизилось на 6,2% в еврозоне и на 6,8% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 5,9% в обеих зонах. Производство в сфере товаров непродолжительного использования снизилось на 1,1% в обеих зонах, производство в сфере капитальных товаров снизилось на 13,0% в еврозоне и на 11,1% в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования снизилось на 8,7% в еврозоне и на 6,2% в ЕС-27.

В ноябре 2009 года, по имеющимся данным, промышленное производство снизилось по сравнению с ноябрем-2008 во всех странах-членах, кроме Польши (7,3%), Румынии (4,4%) и Люксембурга (0,7%).

Наибольшее снижение зарегистрировано в Дании и Финляндии (по “минус” 14,4%), Эстонии (“минус” 13,7%) и Болгарии (“минус” 12,1%).

В октябре 2009 года, по уточненным данным, промышленное производство уменьшилось на 0,3% в зоне евро и на 0,7% в ЕС-27, по сравнению с сентябрем-2009.

С 1 января 2009 года, в зону евро входят16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.