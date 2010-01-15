Volkswagen AG стал крупнейшим акционером Suzuki Motor Corp.

10:10, 15 января 2010
Промышленность
0

 В рамках соглашения об обмене активами

Концерн Volkswagen AG стал сегодня крупнейшим акционером японской автомобилестроительной корпорации Suzuki Motor Corp. в рамках соглашения об обмене активами. Германский гигант получил 19,9 проц акций компании, объявила ее штаб-квартира в городе Хамамацу.

Как сообщал ИТАР-ТАСС, этот пакет приобретен за 222,5 млрд иен /2,5 млрд долл/. Suzuki получила право на половину этой суммы приобрести акции германской корпорации. Сделку предполагается окончательно завершить к февралю будущего года.

Как сообщали ранее осведомленные источники, речь идет не только о перекрестном владении акциями, но и о широком сотрудничестве в сбыте и разработках новых автомашин. Volkswagen заинтересован в имеющихся у Suzuki технологиях создания малолитражек, а также в его сильных позициях в первую очередь в Индии, где эта компания контролирует примерно половину рынка. Японская корпорация, со своей стороны, хотела бы получить поддержку от германских партнеров в Китае. Она рассчитывает также на их финансовую поддержку и на доступ к достижениям в сфере разработки "экологических автомобилей" с электрическими и гибридными двигателями.

Volkswagen продал в 2009 г около 6,25 млн машин. По этому показателю он стоит на третьем месте в мире после Toyota и General Motors. Suzuki в прошлом году реализовала 2,36 млн автомобилей. За первые 9 месяцев вместе с Volkswagen он выпустил в общей сложности 6,49 млн машин - больше, чем Toyota /5,64 млн/.

Suzuki, созданный в 1920 г как производитель ткацких станков, считается сегодня одним из ведущих в мире производителей малолитражек и мотоциклов. С 1981 г он находился в альянсе с американской General Motors, однако в прошлом году разорвал эти отношения. Союз Suzuki с Volkswagen станет еще одним примером слияний и объединений в автомобильном мире, испытывающем большие трудности со сбытом на традиционных западных рынках. На прошлой неделе, в частности, стало известно о переговорах о фактическом подчинении японской Mitsubishi Motors Co. французской группе PSA Peugeot Citroen. Она может приобрести до 50 проц акций японской корпорации примерно за 3,4 млрд долл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter