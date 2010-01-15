Volkswagen AG стал крупнейшим акционером Suzuki Motor Corp.

Концерн Volkswagen AG стал сегодня крупнейшим акционером японской автомобилестроительной корпорации Suzuki Motor Corp. в рамках соглашения об обмене активами. Германский гигант получил 19,9 проц акций компании, объявила ее штаб-квартира в городе Хамамацу.

Как сообщал ИТАР-ТАСС, этот пакет приобретен за 222,5 млрд иен /2,5 млрд долл/. Suzuki получила право на половину этой суммы приобрести акции германской корпорации. Сделку предполагается окончательно завершить к февралю будущего года.

Как сообщали ранее осведомленные источники, речь идет не только о перекрестном владении акциями, но и о широком сотрудничестве в сбыте и разработках новых автомашин. Volkswagen заинтересован в имеющихся у Suzuki технологиях создания малолитражек, а также в его сильных позициях в первую очередь в Индии, где эта компания контролирует примерно половину рынка. Японская корпорация, со своей стороны, хотела бы получить поддержку от германских партнеров в Китае. Она рассчитывает также на их финансовую поддержку и на доступ к достижениям в сфере разработки "экологических автомобилей" с электрическими и гибридными двигателями.

Volkswagen продал в 2009 г около 6,25 млн машин. По этому показателю он стоит на третьем месте в мире после Toyota и General Motors. Suzuki в прошлом году реализовала 2,36 млн автомобилей. За первые 9 месяцев вместе с Volkswagen он выпустил в общей сложности 6,49 млн машин - больше, чем Toyota /5,64 млн/.

Suzuki, созданный в 1920 г как производитель ткацких станков, считается сегодня одним из ведущих в мире производителей малолитражек и мотоциклов. С 1981 г он находился в альянсе с американской General Motors, однако в прошлом году разорвал эти отношения. Союз Suzuki с Volkswagen станет еще одним примером слияний и объединений в автомобильном мире, испытывающем большие трудности со сбытом на традиционных западных рынках. На прошлой неделе, в частности, стало известно о переговорах о фактическом подчинении японской Mitsubishi Motors Co. французской группе PSA Peugeot Citroen. Она может приобрести до 50 проц акций японской корпорации примерно за 3,4 млрд долл.