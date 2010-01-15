Гайдук подтверждает, что продал свои активы в ИСД партнерам

Виталий Гайдук – основатель и бывший совладелец корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» подтверждает, что продал свою долю в компании партнерам по бизнесу Сергею Таруте и Олегу Мкртчану. Об этом он сказал в интервью газете “Комментарии”.

«Я могу подтвердить, что моя семья продала все принадлежащие нам акции компании ИСД нашим партнерам: господину Таруте и господину Мкртчану. К последующим сделкам я не имею никакого отношения», - сказал он.

По его словам, сделка длилась два года и завершилась 30 декабря 2009 года: “В IV квартале 2007 года я сказал партнерам, что хочу выйти из бизнеса, и подписал соответствующие бумаги. По нашему корпоративному соглашению, у них появилось преимущественное право в выкупе моей доли”, - отметил В.Гайдук.

Относительно того, кто является покупателем 50% + 2 акций ИСД, он подчеркнул: «В рамках двухлетней сделки длилась определенная процедура. Понятно, что Сергей Тарута и Олег Мкртчан искали партнеров, но я в этих переговорах не участвовал. Ранее были контакты с Алишером Усмановым. Были достаточно серьезные переговоры с «Евразом», но кризис помешал закончить сделку.

По факту мои партнеры выкупили мою долю. Я действительно не был участником дальнейших переговоров и о том, что пул инвесторов возглавил Александр Катунин, узнал из прессы. Состав конечных покупателей мне неизвестен, потому что это не моя сфера компетенции. Я продал своим партнерам свою долю. Точка».

Как сообщалось в СМИ, 50% + 2 акции корпорации ИСД приобрела группа инвесторов во главе с Александром КАТУНИНЫМ и при участии «Внешэкономбанка» России. Собственниками 49,99% акций ИСД остаются Сергей ТАРУТА и Олег МКРТЧАН.

По мнению некоторых аналитиков, за нынешними покупателями холдинга стоят такие российские компании, как «Металлоинвест» и «Евраз».

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» основана в 1995 году и является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.

В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD – Huta Czestochowa (Польша).

По версии международного аналитического агентства «Металл Бюллетень» (Великобритания, Лондон), по итогам 2008 года ИСД вошел в число 30 крупнейших в мире производителей стали с показателем более 10 млн. тонн стали в год.

«Евраз Груп» – вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая российская компания. 82,61% акций компании контролирует кипрская Lanebrook Limited, которой на паритетной основе владеют Millhouse Capital Романа АБРАМОВИЧА, а также председатель совета директоров Александр ФРОЛОВ и член совета директоров Александр АБРАМОВ.

В 2008 году «Евраз» приобрел в Украине Днепропетровский металлургический завод им. Петровского и три коксохимических завода.