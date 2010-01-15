Финрезультат предприятий за январь-ноябрь - "минус" 15,6 млрд.грн.

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-ноябре 2009 года составил «минус» 15 млрд. 578,7 млн. грн. против «плюс» 83 млрд. 401,4 млн. грн. за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-ноябре 2009 г. прибыль получили 54,5% предприятий страны – они завершили период с финансовым результатом 90 млрд. 993,7 млн. грн.

С убытком январь-ноябрь завершили 45,5% предприятий Украины, их финрезультат составил 106 млрд. 572,4 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период закончили с убытком 52,2% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 36 млрд. 986,4 млн. грн. Прибыль получили 47,8% промпредприятий страны – они завершили период с финрезультатом 37 млрд. 255,4 млн. грн. Отрицательный финрезультат предприятий промышленности за январь-ноябрь 2009 г. составил 269 млн. грн.

Справка УНИАН. Финансовый результат предприятий Украины по итогам 2008 года составил 8 млрд. 954,2 млн. грн. Прибыль по итогам прошлого года получили 62,8% предприятий страны, их финрезультат составил 193 млрд. 669,1 млн. грн. Убыток получили 37,2% предприятий, их финрезультат составил 184 млрд. 714,9 млн. грн.