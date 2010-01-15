Гайдук делит с Тарутой и Мкртчаном активы

Виталий Гайдук – основатель и экс-совладелец корпорации «Индустриальный Союз Донбасса», руководитель группы советников премьер-министра Украины делит с бывшими партнерами по бизнесу Сергеем Тарутой и Олегом Мкртчанам активы, которые не входят в корпорацию. Об этом он заявил в интервью изданию «Комментарии».

«Я продал свою долю в корпорации ИСД. Но есть еще ряд активов, которые не входят в корпорацию, хотя и связаны с ней тем или иным образом. Владение этими активами тремя акционерами может создать конфликт интересов, так как у корпорации ИСД другой состав собственников. По ним мы находимся в нормальном переговорном процессе, и если конфликт интересов будет, я думаю, что мы его решим», - сказал он.

Как сообщалось в СМИ, 50% + 2 акции корпорации ИСД приобрела группа инвесторов во главе с Александром КАТУНИНЫМ и при участии «Внешэкономбанка» России. Собственниками 49,99% акций ИСД остаются Сергей ТАРУТА и Олег МКРТЧАН.

По мнению некоторых аналитиков, за нынешними покупателями холдинга стоят такие российские компании, как «Металлоинвест» и «Евраз».

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» основана в 1995 году и является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.

В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD – Huta Czestochowa (Польша).

По версии международного аналитического агентства «Металл Бюллетень» (Великобритания, Лондон), по итогам 2008 года ИСД вошел в число 30 крупнейших в мире производителей стали с показателем более 10 млн. тонн стали в год.