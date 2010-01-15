Кабмин продлит льготы на газ для химпредприятий

Министерство промышленной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета Министров Украины, которым предлагается продлить до 1 января 2011 года действие нулевой целевой надбавки на природный газ для химических предприятий – производителей азотных удобрений.

Об этом сказано в письме НАК «Нафтогаз Украины» Министерству топлива и энергетики от 14 января т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, правительство намерено внести соответствующие изменения в Порядок внесения в специальный фонд государственного бюджета сбора в виде целевой надбавки к тарифу на природный газ, утвержденный решением правительства №442 от 11 июня 2005 года.

Проектом постановления предлагается, в частности, установить, что на объем природного газа, который используется химпредприятиями как сырье по отдельным договорам с поставщиком, сбор в виде целевой надбавки взимается по нулевой ставке до 1 января 2011 года. При этом перечень таких предприятий утверждает Минпромполитики по согласованию с Министерством финансов и Государственной налоговой администрацией Украины.

Проект постановления Кабмина рассматривался на правительственном комитете 14 января т.г.

Как сообщал УНИАН, постановлением №359 от 14 апреля т.г. Кабинет Министров Украины освободил химические предприятия от уплаты сбора в виде целевой надбавки на природный газ до 1 января 2010 года.

Справка УНИАН. Химический комплекс Украины потребляет в среднем почти 8,3 млрд. куб. м природного газа в год, при этом основное потребление его приходится на производство минеральных удобрений.

Крупнейшими потребителями природного газа для производства указанной продукции являются шесть азотных предприятий: ОАО "ДнепроАзот", ОАО "Одесский припортовый завод", ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот", ОАО "Ривнеазот", ОАО "Азот" (Черкассы) и ОАО "Концерн "Стирол" (Горловка), которые ежегодно потребляют почти 7,74 млрд. куб. м природного газа, а также ЗАО "Крымский Титан" и ОАО "Сумыхимпром", которые производят более 90% общего объема фосфорных удобрений.