Розничный товарооборот предприятий снизился

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в 2009 году уменьшился на 20,6%, по сравнению с 2008 годом, до 229 млрд. 855,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам 12 месяцев 2009 г. зафиксировано во всех областях Украины.

При этом наибольшее снижение отмечено в Донецкой области – на 26,6%, до 20 млрд. 039,9 млн. грн.; Днепропетровской – на 25,1%, до 19 млрд. 980,9 млн. грн.; а также в Полтавской, Хмельницкой и Луганской областях – на 24,2% – до 6 млрд. 063,4 млн. грн., 4 млрд. 317,4 млн. грн. и 7 млрд. 125,2 млн. грн. соответственно.

Справка УНИАН. В 2008 году объем розничного товарооборота предприятий Украины вырос на 17,9% по сравнению с 2007 годом – до 243 млрд. 898,4 млн. грн.